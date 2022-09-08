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Повестка экономическая. 8 сентября проходит встреча Александра Лукашенко и губернатора Мурманской области

08 сентября 2022 08:39
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 8 сентября встречают делегацию Мурманской области во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча у Александра Лукашенко уже началась. Повестка наполнена экономическими темами.  

Повестка экономическая. 8 сентября проходит встреча Александра Лукашенко и губернатора Мурманской области-1

Главный вопрос – переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, через порты Мурманска. Стороны также обсудят возможность развития производственной кооперации и поставки техники.  

Повестка экономическая. 8 сентября проходит встреча Александра Лукашенко и губернатора Мурманской области-4

С Мурманской областью, несмотря на удаленность этого российского региона, у Беларуси растет товарооборот. За первое полугодие 2022-го цифра выросла на 23 % к уровню 2021-го. Рост взаимной торговли также станет одной из тем обсуждения.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Андрей Чибис # Фотофакт

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