Повестка экономическая. 8 сентября проходит встреча Александра Лукашенко и губернатора Мурманской области

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 8 сентября встречают делегацию Мурманской области во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча у Александра Лукашенко уже началась. Повестка наполнена экономическими темами.

Главный вопрос – переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, через порты Мурманска. Стороны также обсудят возможность развития производственной кооперации и поставки техники.