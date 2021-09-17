«Хочу, чтобы у нас всегда было всё хорошо». Что говорят зрители концерта в День единства на «Минск-Арене»?

Новости Беларуси. 17 сентября на «Минск-Арене» проходит форум «Символ единства». В нем принимает участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 сентября на «Минск-Арене» проходит форум «Символ единства». В нем принимает участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспондент:
Мы узнали у зрителей, чего они ждут от концерта.
Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли. Читайте здесь.
За то, что мы должны быть едины. Мы сегодня понимаем, что на нашу Беларусь идут все, будем так говорить, наезды, но мы всегда помним, что мы победим. Даже историю… Мы знаем историю народной Беларуси, что мы были и есть едины. И всегда наши силы в единстве.
Я люблю свою Беларусь и хочу, чтобы у нас всегда было все хорошо. Все. Сила в единстве. С праздником, родная Беларусь!