«Хочу, чтобы у нас всегда было всё хорошо». Что говорят зрители концерта в День единства на «Минск-Арене»?

За то, что мы должны быть едины. Мы сегодня понимаем, что на нашу Беларусь идут все, будем так говорить, наезды, но мы всегда помним, что мы победим. Даже историю… Мы знаем историю народной Беларуси, что мы были и есть едины. И всегда наши силы в единстве.