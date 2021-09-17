Светлана Агарвал в Свислочи: я приехала на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, их радостные лица

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Популярные исполнители, любимые песни уже звучат.

Светлана Агарвал, певица:

Я приехала из Минска сюда, на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, увидеть их радостные лица. И, опять-таки, чтобы все собрались, чтобы все были вместе. Песня моя, кстати, посвящена дружбе.