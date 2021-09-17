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Светлана Агарвал в Свислочи: я приехала на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, их радостные лица

17 сентября 2021 18:34
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Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Популярные исполнители, любимые песни уже звучат.

Светлана Агарвал в Свислочи: я приехала на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, их радостные лица-1

Светлана Агарвал, певица:
Я приехала из Минска сюда, на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, увидеть их радостные лица. И, опять-таки, чтобы все собрались, чтобы все были вместе. Песня моя, кстати, посвящена дружбе.

«Папа у меня из Сирии, мама из Беларуси». Певица Хелена Мерааи о том, что значит для неё День народного единства. Читайте здесь.

# Год народного единства # общество # Светлана Агарвал # Фотофакт

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