«Я бы хотела, чтобы мой внук служил в армии Республики Беларусь». Вот что сказала итальянка белорусским военным
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.
Николай Щекин, философ:
9 мая меня пригласили в Крупский район. Один из немногих районов, в котором седьмой-восьмой год подряд 9 Мая идет демонстрация военной техники, там памятник афганцам – то есть делается все возможное. Там демонстрация учений определенных, спецназ приглашают. И там эти мальчишки бегают, они довольны, счастливы – вот отсюда все начинается. Но очень много зависит от вертикали местной власти, когда председатель райисполкома действительно заинтересован в этом. В Крупском районе это уже восьмой год подряд, поэтому и отношение там к армии другое.
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Перешли к 9 Мая. Я вернусь к фактам. 9 Мая, когда тематические площадки были развернуты, к нашим военнослужащим подошла уже немолодая женщина, гражданка Италии. Она, пообщавшись с нашими солдатами, которые представляли технику, которая была на площадках, сказала: «Вы счастливая страна. Если у вас все так же патриотично настроены, как ваши военнослужащие, вам бояться нечего». Это факт. И она произнесла фразу: «Я бы хотела, чтобы мой внук служил в армии Республики Беларусь».
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