«Я бы хотела, чтобы мой внук служил в армии Республики Беларусь». Вот что сказала итальянка белорусским военным

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Николай Щекин, философ:

9 мая меня пригласили в Крупский район. Один из немногих районов, в котором седьмой-восьмой год подряд 9 Мая идет демонстрация военной техники, там памятник афганцам – то есть делается все возможное. Там демонстрация учений определенных, спецназ приглашают. И там эти мальчишки бегают, они довольны, счастливы – вот отсюда все начинается. Но очень много зависит от вертикали местной власти, когда председатель райисполкома действительно заинтересован в этом. В Крупском районе это уже восьмой год подряд, поэтому и отношение там к армии другое.