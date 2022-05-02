«Выносить мусор – одна из наших экопривычек». Почему важно сортировать отходы и что с ними делать?
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? (подробности здесь)
Илона Волынец, СТВ:
Спорим, что большинство опрошенных слукавили, что они все дисциплинированы, все сортируют мусор. Честным оказался только последний опрошенный. Татьяна, вы эколог по образованию, а по жизни? Кто у вас в семье выносит мусор?
Татьяна Фоминова, эколог:
Эколог по образованию, а по жизни оптимист. Выносить мусор – одна из наших экопривычек. Мы иногда выносим мусор все вместе, делаем это осознанно. Сортируем мы мусор, разделяя по видам: макулатура, стекло, пластиковые бутылки, жестяные банки, – и выносим их в пункт приема. Он находится возле нашего дома, поэтому мы идем все вместе осознанно, чтобы дети понимали. Они сами сдают отходы, получают за это деньги. И этим они понимают всю значимость этого, зачем это и для чего.
Кристина Сущеня, СТВ:
Раз мы уже заговорили про сдачу бутылок, Анастасия Александровна, если я не ошибаюсь, в большом городе работает порядка 255 пунктов приема. Но бытует мнение, что сдавать те же бутылки стыдно. Почему так заведено?
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Я с этим мнением не соглашусь, потому что если каждый из нас будет помнить о том экологическом эффекте, который мы получаем от раздельного сбора мусора, то не будет стыдно сдавать или просто сортировать мусор в контейнеры, которые стоят во дворах, или нести в заготовительный пункт.
Кристина Сущеня:
А как узнать, где находятся эти пункты? Потому что многие не знают, что у них возле дома есть такой пункт.
Илона Волынец:
Может, больше рекламы нужно? Я тоже затрудняюсь ответить, где возле нашего дома есть такой пункт приема.
Анастасия Воробьева:
В Минске разработана интерактивная экологическая карта Центром информационных технологий Мингорисполкома. Зайдя на их официальный сайт, можно посмотреть в этой экологической карте перечень адресов, по которым расположены как заготовительные пункты, так и контейнеры для раздельного сбора отходов.