«Выносить мусор – одна из наших экопривычек». Почему важно сортировать отходы и что с ними делать?

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? ( подробности здесь )

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Спорим, что большинство опрошенных слукавили, что они все дисциплинированы, все сортируют мусор. Честным оказался только последний опрошенный. Татьяна, вы эколог по образованию, а по жизни? Кто у вас в семье выносит мусор?

Татьяна Фоминова, эколог: Эколог по образованию, а по жизни оптимист. Выносить мусор – одна из наших экопривычек. Мы иногда выносим мусор все вместе, делаем это осознанно. Сортируем мы мусор, разделяя по видам: макулатура, стекло, пластиковые бутылки, жестяные банки, – и выносим их в пункт приема. Он находится возле нашего дома, поэтому мы идем все вместе осознанно, чтобы дети понимали. Они сами сдают отходы, получают за это деньги. И этим они понимают всю значимость этого, зачем это и для чего.

Кристина Сущеня, СТВ: Раз мы уже заговорили про сдачу бутылок, Анастасия Александровна, если я не ошибаюсь, в большом городе работает порядка 255 пунктов приема. Но бытует мнение, что сдавать те же бутылки стыдно. Почему так заведено?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я с этим мнением не соглашусь, потому что если каждый из нас будет помнить о том экологическом эффекте, который мы получаем от раздельного сбора мусора, то не будет стыдно сдавать или просто сортировать мусор в контейнеры, которые стоят во дворах, или нести в заготовительный пункт.

Кристина Сущеня:

А как узнать, где находятся эти пункты? Потому что многие не знают, что у них возле дома есть такой пункт.

Илона Волынец:

Может, больше рекламы нужно? Я тоже затрудняюсь ответить, где возле нашего дома есть такой пункт приема.