Скидывали в одну яму убитых жителей несколько месяцев. Какие зверства фашисты творили в Бешенковичском районе?

Новости Беларуси. В Беларуси установлено более 10 тысяч населенных пунктов, где во время Великой Отечественной войны проводилось массовое уничтожение людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и эта цифра не окончательная. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается – вскрываются новые факты фашистского бесчинства на нашей земле.

30 ноября в Бешенковичском районе увековечена память 65 мирных жителей, расстрелянных в 1942 году. О трагической странице в истории стало известно из воспоминаний очевидцев. Позже поисковики обнаружили место с останками жертв. О преступлениях без срока давности репортаж Виктора Пралича.

В Бешенковичском историко-краеведческом музее экспозиция о геноциде белорусского народа открылась в 1980-х годах. Долгое время она оставалась практически неизменной. Новые страницы в этой трагической истории появились совсем недавно. Весной 2022 года благодаря совместной работе сотрудников музея и прокуратуры, нашлись очередные доказательства бесчеловечности фашистских оккупантов.

Марина Бирюкович, директор Бешенковичского районного историко-краеведческого музея:

Источниками было выявлено много новых захоронений, в том числе и в деревне Слобода. В двух километрах от деревни в лесу было найдено место расстрела мирных жителей. В результате поисковых работ вместе с останками были подняты вещи, которые расположились в обновленной экспозиции.

Детский кошелек, часть кружки, пуговицы. Из расстрельной ямы достали даже обувь: детскую и взрослую. Фашисты не щадили никого. На месте найденного захоронения также были обнаружены гильзы от винтовки с эмблемой СС и патроны от пистолета. Таким оружием нацисты добивали тех, кто после расстрела подавал признаки жизни.

Тамара Кудина, жительница агрогородка Улла:

Гэта вельмі жах. Уявіце сабе, што прыходзяць у хату фашысты, выводзяць і забіваюць. Нельга забыць такое. Цяпер я ўжо расказваю сваім унукам, каб помнілі пра гэты генацыд. Каб помнілі і бераглі.

Благодаря Государственному архиву Российской Федерации, чья помощь стала незаменимой в ходе расследования этого уголовного дела, удалось установить, что вблизи деревень Слобода и Бортники были расстреляны 365 мирных жителей.

Останки минимум 65 человек извлечены и перезахоронены 30 ноября в агрогородке Улла. Экспертиза показала, что люди были убиты в разное время. А это значит, что фашисты зверствовали там не один месяц.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

В ходе расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского народа выясняются новые факты совершения преступления фашистами, их приспешниками, полицаями, и иными коллаборантами против населения, которое проживало на территории нашей страны. Из небытия достаются новые факты, новые жертвы (подробности).

Сергей Кирьянов, помощник прокурора Бешенковичского района:

В годы Великой Отечественной войны на территории района было уничтожено свыше 10 тысяч мирных жителей. Около 2 000 мирных жителей было угнано в немецкое рабство. Свыше 100 населенных пунктов пострадало в годы Великой Отечественной войны, было частично или полностью уничтожено. Деревня Коренева разделила участь Хатыни – была сожжена вместе с мирными жителями.

На зимний период поисковые работы приостановлены. Возобновятся они весной. Пока же специалисты будут анализировать имеющийся материал и собирать информацию. Не исключено, что расследование уголовного дела о геноциде нашего народа займет годы.