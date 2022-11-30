У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»

Новости Беларуси. На вооружении гродненских спасателей появился шестиметровый всепогодный аэрокатер «Пиранья». Его главная особенность в том, что он может ходить не только по воде и льду, но даже по суше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в аэродинамике. Винт не опускается в воду, как в обычных моторных лодках, а находится на поверхности. В основе катера – воздушная подушка из 7 баллонов и 11 отсеков. За счет этого аэроглиссер способен расширить возможности спасения людей на мелководье и в целом на зимнем водоеме. Ведь порой из-за тонкого льда сложно подобраться к терпящему бедствие человеку. Теперь эта проблема решена. Катер будет дежурить на водоемах, которые чаще всего выбирают любители зимней рыбалки. Пока для спасателей проводят обучающие занятия по эксплуатации нового плавсредства.

Максим Шершень, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС:

Рекомендованный температурный режим использования – от минус 30 градусов до плюс 30 градусов Цельсия. Максимальная скорость она может развить до 125 километров в час. Планируется использовать ее для несения дежурств на водоемах, будем проводить рейдовые мероприятия. И, соответственно, будет привлекаться в любом случае для оказания помощи при необходимости людям, терпящим бедствие на воде.