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У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»

30 ноября 2022 12:53
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Новости Беларуси. На вооружении гродненских спасателей появился шестиметровый всепогодный аэрокатер «Пиранья». Его главная особенность в том, что он может ходить не только по воде и льду, но даже по суше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»-1

Все дело в аэродинамике. Винт не опускается в воду, как в обычных моторных лодках, а находится на поверхности. В основе катера – воздушная подушка из 7 баллонов и 11 отсеков. За счет этого аэроглиссер способен расширить возможности спасения людей на мелководье и в целом на зимнем водоеме. Ведь порой из-за тонкого льда сложно подобраться к терпящему бедствие человеку. Теперь эта проблема решена. Катер будет дежурить на водоемах, которые чаще всего выбирают любители зимней рыбалки. Пока для спасателей проводят обучающие занятия по эксплуатации нового плавсредства.

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»-4

Максим Шершень, начальник водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС:
Рекомендованный температурный режим использования – от минус 30 градусов до плюс 30 градусов Цельсия. Максимальная скорость она может развить до 125 километров в час. Планируется использовать ее для несения дежурств на водоемах, будем проводить рейдовые мероприятия. И, соответственно, будет привлекаться в любом случае для оказания помощи при необходимости людям, терпящим бедствие на воде.

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья»-7

Аэроглиссер «Пиранья» российского производства скоростной и маневренный. Такие катера поступили во все областные управления МЧС страны.

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# МЧС Беларуси # общество # Максим Шершень # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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