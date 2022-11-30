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Александр Лукашенко выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР

30 ноября 2022 17:36
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Новости Китая. В Шанхае на 97-м году ушел из жизни бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, который управлял государством с 1989 по 2002 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР-1

В период его правления экономика Китая демонстрировала впечатляющие темпы роста, ежегодно прибавляя порядка 10 % ВВП. Цзян Цзэминь стал одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества, был автором концепции, которая позже стала частью партийной программы КПК. Речь о теории «трех представительств», уравнявшей в политических правах китайскую интеллигенцию с рабочими и крестьянами. Цзян Цзэминь стоял у истоков становления белорусско-китайских отношений и был первым из руководителей КНР, посетивших Беларусь.

Соболезнование в связи со смертью выдающегося политика председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину выразил Александр Лукашенко.

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# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Цзян Цзэминь # Фотофакт

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