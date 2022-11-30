Александр Лукашенко выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР

Новости Китая. В Шанхае на 97-м году ушел из жизни бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, который управлял государством с 1989 по 2002 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период его правления экономика Китая демонстрировала впечатляющие темпы роста, ежегодно прибавляя порядка 10 % ВВП. Цзян Цзэминь стал одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества, был автором концепции, которая позже стала частью партийной программы КПК. Речь о теории «трех представительств», уравнявшей в политических правах китайскую интеллигенцию с рабочими и крестьянами. Цзян Цзэминь стоял у истоков становления белорусско-китайских отношений и был первым из руководителей КНР, посетивших Беларусь.

Соболезнование в связи со смертью выдающегося политика председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину выразил Александр Лукашенко.