Как и кто может вступить в ряды народного ополчения? Узнали, как бойцов проверяют на прочность

Новости Беларуси. В Борисовском районе прошли учения территориальной обороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня эти войска – один из важнейших аспектов укрепления безопасности, ставку на которые делают не только в Беларуси, но и во многих странах. По нашему пути пошли, к примеру, Польша и прибалтийские соседи, где тоже понимают, что тероборона – это необходимый элемент защиты государства. Но формированием таких войск в Беларуси занялись далеко не вчера. У нас эту систему начали создавать еще 20 лет назад. А в далеком 2002-м прошли первые учения территориалов. Нынешние события, происходящие в мире, только подтверждают правильность решений, принятых несколько десятилетий назад. Как борисовская тероборона держала экзамен по защите Родины? За ходом учений наблюдала Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

Если в дом постучится беда, здесь точно знают, как ответить. Постоять не только за свой очаг, но и за всю деревню. Здравствуйте, говорят, что вы в народном ополчении?

– Да.

– Приятно познакомиться.

– Мне тоже, Александр Сергеевич.

– Как попали?

– Сам пошел добровольцем.

Мы специально наведались к Александру Хомичу – старейшему бойцу гливинского отряда народного ополчения – на следующий день после учебной тревоги. Два дня до этого было не до гостей: с автоматом на перевес он тренировался защищать свою родную деревню. В его подсобном хозяйстве дивные павлины, которые от стресса распушают хвост. Так вот, Александр знает, как коли что надрать то, что находится под перьями западных павлинов, если они посмеют намекнуть на милитари-стресс нам.

Александр Хомич, боец Гливинского отряда народного ополчения:

Это мои предки, это награды отца. Дедушка у меня по отцу воевал Первую мировую. Имеет два «георгия». Отец пошел на фронт добровольцем, когда Беларусь оккупирована была, где-то в Орше нашли подпольный военкомат, и туда он уже пошел где-то в начале 1944 года. Мама тоже была в партизанах. Родительский дом – место его силы. Здесь, в Гливине, в Великую Отечественную погиб дед – герой Первой мировой, после этого отец рванул на фронт. Славная семейная летопись не могла оборваться. Потому в 1980-е свою «бронь» тракториста Александр выменял на кирзовые сапоги и армейскую бляшку. Служил на Севере. Там и остался, но вот уже больше 10 лет, как вернулся домой.

Александр Хомич:

Мылись с соседом в бане, и он мне сказал, что его в ополчение записали. Я ему: а меня почему не записали? Он: ты старый. Мне 62 года, а ему 50 лет. А кого записали? Он: вот еще соседа. Они намного слабее меня. Завтра пошел в сельсовет: почему меня не взяли в ополчение? «Нет, вы старый». Хорошо, я доброволец, хочу защищать деревню свою, люблю ее. «Хорошо». Защищали свою деревню. У меня бабушка дом спасла, когда немцы убегали, вылезла, затушила. Мы не убегали, мы не трусы – стыдно. Кристина в местном сельсовете занимается «военным столом». Так называют документооборот связанный с учетом, тех, кто «в ружье».

Кристина Булка, старший инспектор Гливинского сельисполкома:

В нашем сельисполкоме ведется вся информация для всех желающих. На стендах размещена информация для лиц, которые могут служить по контракту. Расписано все, куда могут поступать, есть разная информация. Она помогала формировать и пробный отряд ополченцев, говорит, после объявления, начался настоящий аншлаг, едва ли не конкурс на место! Отобрали 25 местных мужиков, остался и резерв на скамейке запасных.

Кристина Булка:

Все идут ради семьи, защиты своей семьи, как-то им даже интересно. У меня это в первый раз за пять лет, при мне такого еще не было. Пришлось, интересное мероприятие, будет не раз уже. Гливинский отряд народного ополчения фактически передовой. В учениях задействован впервые. Три недели Минщина держит экзамен. Проверяют войска территориальной обороны. Среди испытуемых – борисовчане. Две сотни бойцов стали в строй, оставив гражданские будни. История Максима, считай, эксклюзивная. Он стоит в финальном дозоре, а стрелки командирских часов идут навстречу первому дембелю.

Выходите, сдавайтесь журналистам! Это теперь из орудий Максим строчит, как его тезка-пулемет. В свои 37 он впервые получил военный опыт. До этого слесарю завода не довелось служить. Но пришедшая в марте повестка на территориальные учения стала путевкой в полевые армейские будни. Аккурат через неделю партизанских сборов он в торжественной обстановке принял присягу.

– Это волнительно было для вас?

– Да, волнительно. Еще в такие года.

– Какие ваши годы еще.

– 37. Впечатления «вау» были. Задачи по стрельбе в основном. На полигон еще ездили, здесь охраняли. Проверять знания и навыки территориалов в Борисовском районе начали еще 20 марта. Условия почти курортные, место дислокации – санаторий «Белино». Антураж камуфляжный: по периметру территория ограждена, о временной смене профиля пункта намекают огневые точки, выставленные караулы и патрули. Обстановка в мире серьезная и в санатории тоже.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Завершается командно-штабное учение силами территориальной обороны Борисовского района, в ходе которого отрабатывались различные вопросы. Такие, как охрана-оборона объектов, поддержание режима военного положения путем патрулирования и несение службы на контрольно-пропускных пунктах. В фельдшерском пункте территориалов шутят: валерьянкой за время сборов не пользовались, из серьезного – лишь межсезонная простуда. Медики здесь, равно как шинами и шприцами, пользуются стрелковым оружием. Руки Владимира Цыбульки армейское дело помнят, в 1990-е служил в медпункте полка, нынешнюю повестку расценил как билет на пересдачу.

Владимир Цыбулька, фельдшер медпункта:

С такой обстановкой в стране и за границей все может случиться, все может пригодиться. А вот его однокашник – на гражданке фельдшер борисовской скорой – тоже с армейским опытом. На сборах в строю с земляками отметил день рождения.

Сергей Стасевич, фельдшер медпункта:

Главное, что свою работу знаю в медицине, так что в этом есть уверенность. Вольфович: «По нашему пути пошли и соседние страны». Кто из государств позаимствовал идею белорусской теробороны?

Теория и практика позади, на финише сборов – экзамен, который принимают генералы Вооруженных Сил. Слаженность всех звеньев – одна из главных задач. На КПП бойцы территориальной обороны вместе с милицией отработали возможный прорыв диверсионно-разведывательной группы. Сценарий со звездочкой: в зоне досмотра враг попытался дать взятку сотрудникам МВД, но был задержан. Позже дрон противника сбросил взрывчатку на дорогу и пошел на прорыв. Уже в Борисове диверсанты пытались захватить завод медпрепаратов. Но и там территориалы поставили блокаду. Кстати, среди непосредственных задач войск теробороны – охрана важных городских и районных объектов. Современные тенденции ведения боевых действий показывают, насколько важно организовать защиту критически важной инфраструктуры.

Игорь Тарабеш:

В народное ополчение поступают те граждане, которые не предназначены по мобилизационному плану в Вооруженные Силы, войска и другие формирования, в том числе и территориальную оборону. То есть это те, кто по большому счету не состоит на воинском учете. Более взрослое население наше, очень много среди этих 25 человек охотников, которые имеют навыки обращения с оружием. И мы спокойно можем им вручать оружие и ставить те задачи, которые необходимо выполнять. Народное ополчение по-белорусски – это в прямом смысле слова защитить свой дом. На учениях Александр вместе со своими однополчанами отработали навыки патруля, вспомнили, как обращаться с оружием, и глобально разобрались, как действовать, коли что.

Александр Хомич:

Сначала дали навыки, как оружием пользоваться. Вспомнить, я в последний раз оружие 40 лет назад разбирал. Потом показали, как в патруль ходить, ОМОН приезжал, все это демонстративно рассказывали, показывали. Председатель совета, наш командир и участковый. Понятно, что участковый, он один, поэтому ему надо помогать. Боевая супруга Светлана, пока шли учения, была в домашнем тылу. После сборов снова начищает мундир. Но, как и положено женам ополченцев, уверяет: патроны сможет подать.