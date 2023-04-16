Вольфович: «По нашему пути пошли и соседние страны». Кто из государств позаимствовал идею белорусской теробороны?

В Борисовском районе прошли учения территориальной обороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня эти войска – один из важнейших аспектов укрепления безопасности, ставку на которые делают не только в Беларуси, но и во многих странах. По нашему пути пошли, к примеру, Польша и прибалтийские соседи, где тоже понимают, что тероборона – это необходимый элемент защиты государства. Среди непосредственных задач войск теробороны – охрана важных городских и районных объектов. Современные тенденции ведения боевых действий показывают, насколько важно организовать защиту критически важной инфраструктуры.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Необходимо отметить, что в этом году проходят дальнейшую апробацию новые приемы, по которым принятые решения используются. Это привлечение инспекции по защите природного и растительного мира.

– Автомат чистим.

– Это ваш автомат?

– Да, это автомат, закрепленный за государственной инспекцией по охране животного и растительного мира. После тренировки Роман Лесин начищает свой автомат. В учениях сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира участвуют впервые. Делятся опытом, учатся работать на пару с территориалами. Поиск диверсантов в лесу сродни преследования браконьеров.

Роман Лесин, начальник Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Производилось наблюдение с использованием имеющихся в государственной инспекции технических средств. Мы оснащены тепловизорами, квадрокоптерами, приборами ночного видения. Сферы разные, интерес один – защитить свой дом. Коммуникация, координация, кооперация во имя национальной безопасности.

Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси:

Видно, что должностные лица понимают, для чего и зачем это нужно. Вообще, если в глубину окунуться, то вопросами территориальной обороны мы начали заниматься не вчера, понимая, что это важная составляющая военной безопасности. Отработка этих вопросов началась с 2000-х годов. И пройден действительно большой промежуток времени, отработаны все вопросы организации, планирования, применения, совершенствования территориальной обороны. Мы шагнули далеко вперед по этому пути. По нашему пути пошли и соседние страны.

Вот уже несколько лет Польша кардинально реформирует свою систему. Согласно разработанной концепции 2021 года был создан новый вид Вооруженных Сил – войска территориальной обороны, в состав которого вошли 17 бригад. Численность каждой 3-4 тысячи человек. На вооружении этих частей состоит стрелковое оружие, минометы, противотанковые средства, переносные ЗРК, беспилотники и инженерная техника. К 2025-му планируется, что войска ТерО Польши должны достигнуть полной оперативной готовности с общей численностью 53 тысячи человек.

Войска теробороны Литвы представляют собой добровольные силы охраны края. В мирное время они насчитывают около 5 тысяч военнослужащих. В период угрозы комплектуемость может увеличиться до 30 тысяч человек.

«Земессардзе» – в переводе с латвийского «стража земли». В соответствии с утвержденным «Планом развития войск территориальной обороны» предписано до 2023 года в дополнение к уже созданным четырем ротам повышенной готовности сформировать еще 18. А это около 13 тысяч единиц личного состава. Кроме того, в Латвии сейчас взялись за техапгрейд теробороны. Среди новых поставок – небезызвестные противотанковые «Джавелин» и 155 авто повышенной проходимости. Всего на реализацию планов по развитию войск ТерО до 2027 года предусмотрено выделить до 70 миллионов евро.

Согласно документам, в Украине тероборона насчитывает около 130 тысяч бойцов. Однако гладко было на бумаге. В последние годы украинское руководство, сосредоточившись на создании самой мощной в Европе регулярной армии, вопросам развития тервойск должного внимания не уделяло. Собственно, как и народному ополчению. Печальный опыт раздачи оружия кому попало наблюдали еще год назад.