Газировки, соки, шоколад перестанут вас манить. Эти способы помогут отказаться от сладкого
Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Во-первых, прекратить заниматься этой идеей: отказаться полностью от сладкого. Если прекратить запрещать себе, то это можно сделать. Во-вторых, полностью исключать сахар из рациона у вас просто не получится, потому что есть огромное количество добавленного сахара в продуктах питания.
Сахарозаменители – это не есть хорошо. Есть единственный сахарозаменитель, который не является вредным, – это стевия. Стевия – это трава, она имеет горьковатый металлический привкус, но она в 100 раз слаще сахара. Вам нужно искать на этикетках именно стевию.
А может, сахар заменить медом? Что скажут специалисты? А они к этому относятся с изрядной долей скептицизма.
Анна Бедрицкая:
Если вы любите мед и верите в то, что получите оттуда много ценных веществ, а это так, но это немного.
Забыть о десерте поможет мятная конфета, жевательная резинка или обычная чистка зубов. Мята как бы обжигает рецепторы, и мы забываем о сахаре. А газированные напитки и соки перестанут вас манить, если выпить простой воды.
Как сахар становится наркотиком? Спросили у диетолога-нутрициолога – подробности здесь.