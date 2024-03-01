Газировки, соки, шоколад перестанут вас манить. Эти способы помогут отказаться от сладкого

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Во-первых, прекратить заниматься этой идеей: отказаться полностью от сладкого. Если прекратить запрещать себе, то это можно сделать. Во-вторых, полностью исключать сахар из рациона у вас просто не получится, потому что есть огромное количество добавленного сахара в продуктах питания.

Сахарозаменители – это не есть хорошо. Есть единственный сахарозаменитель, который не является вредным, – это стевия. Стевия – это трава, она имеет горьковатый металлический привкус, но она в 100 раз слаще сахара. Вам нужно искать на этикетках именно стевию.