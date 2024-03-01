Сервис rabota.by организовал юбилейное вручение премии «HR-бренд». Рассказываем, как это было

Десять лет объединяя лучших. В Минске вручили юбилейную премию «HR-бренд». Это авторитетная награда в сфере управления персоналом, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Организатором ежегодно выступает сервис rabota.by. Так, за всю 10-летнюю историю конкурса его поддержали более 300 компаний. Многим эта площадка дала возможность заявить о себе. Все проекты оценивает экспертная комиссия. В ее состав входят специалисты HR-служб ведущих предприятий Беларуси и зарубежья, а также эксперты в сфере рекрутинга. В этом году было восемь номинаций.

Светлана Шапорова, директор сервиса rabota.by:

Мы постоянно что-то меняем в соответствии с рынком, теми идеями, которые на рынке у нас происходят. Например, в этом году у нас появилась новая номинация «Малый бизнес», для того чтобы привлечь разные компании. За каждой номинацией, за каждым проектом стоят люди, их желание и страсть выиграть и быть лучшими для своих команд.