Эти хаски стали фотозвёздами! Пообщались с минчанами, которые обучили своих питомцев необычным трюкам

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Василевская, хозяйка хаски:

Съемки я в общем-то и не планировала. Брала для души собаку. А потом мы гуляли здесь, в парке, снимали фильм, подошел помощник режиссера и спросил, снимается ли собака, я сказала, что нет. Он говорит: очень зря, с нее вышла бы хорошая артистка.