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Эти хаски стали фотозвёздами! Пообщались с минчанами, которые обучили своих питомцев необычным трюкам

13 ноября 2023 12:01
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эти хаски стали фотозвёздами! Пообщались с минчанами, которые обучили своих питомцев необычным трюкам-1

Камера, мотор, начали. Сегодня на съемочной площадке блистают харизматичные хаски. Пронзительный взгляд, роскошная шубка и умение работать в кадре – слагаемые успеха.

Эти хаски стали фотозвёздами! Пообщались с минчанами, которые обучили своих питомцев необычным трюкам-4

Людмила Василевская, хозяйка хаски:
Съемки я в общем-то и не планировала. Брала для души собаку. А потом мы гуляли здесь, в парке, снимали фильм, подошел помощник режиссера и спросил, снимается ли собака, я сказала, что нет. Он говорит: очень зря, с нее вышла бы хорошая артистка.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич # Фотофакт

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