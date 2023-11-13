Более 100 видов животных и птиц. Посетили уникальный парк живой природы

Виктория Коледа, ведущий специалист по маркетингу и туризму парка животных:

Это наш ослик пуату его зовут Барнаба. Этот осел приехал к нам, как видно, из самого Парижа. И в сентябре, когда он к нам приехал, мы даже устраивали праздник в его честь. У нас было мероприятие достаточно яркое, во французском стиле. Мы его так приветствовали в нашем парке. Ему здесь хорошо, весело.

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