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Более 100 видов животных и птиц. Посетили уникальный парк живой природы

13 ноября 2023 11:56
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 100 видов животных и птиц. Посетили уникальный парк живой природы-1

Более 100 видов животных и птиц. Березовые, грабовые и ореховые рощи. Приглашаем в осенний зоотур. Уникальный парк живой природы готов раскрыть свои тайны.

Более 100 видов животных и птиц. Посетили уникальный парк живой природы-4

У каждого пушистого друга свой роскошный особняк, а в некоторых пентхаусах есть даже бассейн. Сервис на пять звезд – ежедневная уборка вольеров, банные процедуры, шведский стол.

Более 100 видов животных и птиц. Посетили уникальный парк живой природы-7

Виктория Коледа, ведущий специалист по маркетингу и туризму парка животных:
Это наш ослик пуату его зовут Барнаба. Этот осел приехал к нам, как видно, из самого Парижа. И в сентябре, когда он к нам приехал, мы даже устраивали праздник в его честь. У нас было мероприятие достаточно яркое, во французском стиле. Мы его так приветствовали в нашем парке. Ему здесь хорошо, весело.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Вероника Макаревич # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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