В музее Заславля есть необычные экспозиции. Рассказываем, в чём их уникальность

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Легендарный Заславль – отличное место для семейного уикенда. Музейно-выставочный комплекс на высоте, культурный гид оценят гости от мала до велика. В музее можно увидеть торговую лавку конца XIX – начала XX века, а также экспозицию «Музыка вячорак». Наши предки знали толк в праздниках и кружились под зажигательные ритмы. Гармонь, скрипка, цимбалы, кларнет, бубны-барабаны создавали настрой в деревнях и местечках. Звонкую коллекцию собирали в этно-экспедициях, что-то дарили посетители, что-то покупали сами.

В музее есть и инсталляция, где можно заглянуть в мастерскую Константина Кергетова. Его гармони расходились как горячие пирожки. Также стоит побывать в зале гобеленов, в музее тканые полотна передают историю Заславля.