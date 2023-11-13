На «Лістападзе» покажут анимационные фильмы из 15 стран

Новости Беларуси. В четырех кинотеатрах столицы – «Беларусь», Дом кино, «Пионер» и «Центральный» – состоятся показы фильмов, представленных на Минском международном кинофестивале «Лістапад». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских зрителей ждет великолепная программа из отличных фильмов различных стран. Традиционно представят картины в пяти номинациях. Это «Кино молодых», игровое и неигровое кино, фильмы для детской и юношеской аудитории. Самая объемная по числу участников номинация – анимационные фильмы.

Константин Андрюшечкин, программный директор конкурса анимационного кино «Лістапада»:

У нас будут показаны фильмы из 15 стран. География очень широкая: Беларусь, Россия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария. Очень много стран нам прислали заявки. Все фильмы, которые отобрали, мы пересмотрели множество раз. Высмотрели, выстрадали, и они все очень хорошие.