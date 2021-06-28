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Сколько готовы платить хорошему сварщику на заводе в Минске? Рассказывает директор завода

28 июня 2021 09:46
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, сколько может заработать хороший сварщик.

Ольга Коршун, ведущая:
Сколько порядочный, хороший сварщик может получить на вашем предприятии?

Сколько готовы платить хорошему сварщику на заводе в Минске? Рассказывает директор завода-1

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
До 1 000 долларов.

Ольга Коршун:
До 1 000 долларов?

Александр Чекмарев:
Да, легко.

Ольга Коршун:
Неплохо для рабочей специальности.

Сколько готовы платить хорошему сварщику на заводе в Минске? Рассказывает директор завода-4

Александр Чекмарев:
Да, чтобы коллектив был единым целым, чтобы не было разговоров за спиной, что директор что-то свое делает, а мы не в курсе даже, как распределяются деньги. Я всем рабочим объяснил, из чего складывается заработная плата, сколько надо металлоконструкций изготовить в месяц, чтобы они понимали, что тогда они получат зарплату. Это базовые элементы математики. Я говорю: «Вы же если получаете рубль, не позволяете себе на три рубля». В период коронавируса мы людям сохраняли зарплату около 1 000 рублей, даже 1 100, несмотря на то, что выпуск был 55 тонн иногда. Чтобы нам полноценно работать с хорошей прибылью, надо выпускать 411-450 тонн металлоконструкций. Зависит от ценообразования за конечную продукцию.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Чекмарёв # Ольга Коршун # Фотофакт

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