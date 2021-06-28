Сколько готовы платить хорошему сварщику на заводе в Минске? Рассказывает директор завода

Александр Чекмарев:

Да, чтобы коллектив был единым целым, чтобы не было разговоров за спиной, что директор что-то свое делает, а мы не в курсе даже, как распределяются деньги. Я всем рабочим объяснил, из чего складывается заработная плата, сколько надо металлоконструкций изготовить в месяц, чтобы они понимали, что тогда они получат зарплату. Это базовые элементы математики. Я говорю: «Вы же если получаете рубль, не позволяете себе на три рубля». В период коронавируса мы людям сохраняли зарплату около 1 000 рублей, даже 1 100, несмотря на то, что выпуск был 55 тонн иногда. Чтобы нам полноценно работать с хорошей прибылью, надо выпускать 411-450 тонн металлоконструкций. Зависит от ценообразования за конечную продукцию.

«60 лет в завод не вкладывали ни копейки!» Директор завода металлоконструкций о том, как поднять предприятие с колен – подробнее здесь.