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«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

28 июня 2021 10:19
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Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле-1

Стройка развернулась в микрорайоне Спутник. Здесь проживает много молодых семей. И вопрос с дошкольными учреждениями стоит достаточно остро. Новый детский сад – совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Он рассчитан на 200 мест, а это 10 групп. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в 2021 году.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле-4

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
Это очень интересный новый проект, он инновационный, я думаю, не только для нашего города, но и для Республики Беларусь. Почему? Потому что это современное европейское строительство. Этот сад возводится из панелей. Сейчас достаточно активно звонят, спрашивают, что это такое и, конечно, многие хотят попасть в это дошкольное учреждение.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле-7

Здание возводят из экологически чистых материалов по самым современным технологиям. По планировке детский сад совсем непохож на типовые проекты. Например, в группах не предусмотрены межкомнатные перегородки. В саду будут бассейн и просторные музыкальный и спортивный залы.

# Детские сады в Беларуси # общество # Ирина Рыбакова # Фотофакт

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