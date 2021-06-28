«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройка развернулась в микрорайоне Спутник. Здесь проживает много молодых семей. И вопрос с дошкольными учреждениями стоит достаточно остро. Новый детский сад – совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Он рассчитан на 200 мест, а это 10 групп. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в 2021 году.

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:

Это очень интересный новый проект, он инновационный, я думаю, не только для нашего города, но и для Республики Беларусь. Почему? Потому что это современное европейское строительство. Этот сад возводится из панелей. Сейчас достаточно активно звонят, спрашивают, что это такое и, конечно, многие хотят попасть в это дошкольное учреждение.