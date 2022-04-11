Вадим Боровик: «На нашей территории мы должны контролировать полностью информационное пространство»

Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы все видели, как на прошлой неделе поляки демонстративно в прямом эфире сносили памятники. Кто мешает нам точно так же сносить эти памятники? Я не ратую за это, но просто история, которая произошла вчера в Хатыни, когда российские строители пригнали российскую технику и просто демонстративно показали, что мы можем сделать с Хатынью то же самое.
Вадим Боровик, политолог:
Вы поймите одну вещь: вы проигрываете в информационном поле. Мы с министром информации, который раньше работал, говорили об этом. Началась операция. А почему «Эхо Москвы» в начале этой операции? Почему работал червивый «Дождь»? Вы выстроили очереди в российские аэропорты. Все дезертиры и трусы сбежали, началась паника. Вы должны были за три или четыре недели, зная, что было в Беларуси, отключить все эти каналы. Мы должны с вами понимать, что против нас будут действовать самым жестким образом. И сегодня на нашей территории мы должны контролировать полностью информационное пространство, потому что там они закрывают Russia Today, там они закрывают «Беларусь 24», а у нас давай гуляй полем. Наши девочки боятся, что фотографию в Facebook или в Instagram не посмотрят, плачут, прощаются.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь вопрос не только в информационной борьбе, но и в личной исторической памяти. Мы говорили сегодня, что 600 тысяч советских солдат положило свои головы за то, чтобы Польша вообще существовала на политической карте планеты. Сегодня там сносят памятники, а эти 600 тысяч – это кто? Это прадедушки сегодняшних школьников, наши с вами прапрадедушки и прапрабабушки. Если мы это будем знать, если каждый школьник это будет знать, если мама сегодня, дедушка и бабушка, которые нас тоже смотрят, расскажут 9 Мая, что, уважаемый Ваня, Петя, Вася, который воевал, то восприниматься это будет совсем по-другому.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня мало только семейной памяти. Когда идет гибридная война против страны, то только семейной памяти мало. Поэтому законодательно сегодня за публичное отрицание геноцида – до 10 лет.
Вадим Боровик:
Видите, заткнулись санкции.
Лилия Ананич:
В парламенте состоится очень большая международная конференция в июне «Великая Победа, добытая единством». Мы приглашаем парламенты стран СНГ, приглашаем наши международные парламентские организации, приглашаем дипломатов, которые здесь, экспертное сообщество, научное и будем вести большой, серьезный разговор. Да, мы поделимся своим опытом, нам есть чем поделиться, потому что мы проанализировали даже законодательство СНГ. Мы сегодня на шаг или на два впереди. У нас есть то, что они должны подсмотреть. А самое главное, нам надо всем задуматься: единство, победа – и тогда мы были сильные. Сегодня, когда каждый в своем углу смотрит: а чем закончится, а как, а что. Извините, сняли флаг Беларуси. Мы бы хотели, чтобы не только Беларусь криком кричала, но и все другие, кто вместе с нами сегодня (дружественные страны), потому что завтра будут снимать их флаги. И самое главное и важное, да, гибридная война – это сложно, это долго, но у нас есть наша земля, наша страна. И здесь, если мы у себя удержим этот плацдарм, то выстоит и Россия, и выстоит весь мир. Это мое глубокое убеждение.
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