Вадим Боровик: «На нашей территории мы должны контролировать полностью информационное пространство»

Кирилл Казаков, СТВ: Мы все видели, как на прошлой неделе поляки демонстративно в прямом эфире сносили памятники. Кто мешает нам точно так же сносить эти памятники? Я не ратую за это, но просто история, которая произошла вчера в Хатыни, когда российские строители пригнали российскую технику и просто демонстративно показали, что мы можем сделать с Хатынью то же самое.

Вадим Боровик, политолог:

Вы поймите одну вещь: вы проигрываете в информационном поле. Мы с министром информации, который раньше работал, говорили об этом. Началась операция. А почему «Эхо Москвы» в начале этой операции? Почему работал червивый «Дождь»? Вы выстроили очереди в российские аэропорты. Все дезертиры и трусы сбежали, началась паника. Вы должны были за три или четыре недели, зная, что было в Беларуси, отключить все эти каналы. Мы должны с вами понимать, что против нас будут действовать самым жестким образом. И сегодня на нашей территории мы должны контролировать полностью информационное пространство, потому что там они закрывают Russia Today, там они закрывают «Беларусь 24», а у нас давай гуляй полем. Наши девочки боятся, что фотографию в Facebook или в Instagram не посмотрят, плачут, прощаются.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь вопрос не только в информационной борьбе, но и в личной исторической памяти. Мы говорили сегодня, что 600 тысяч советских солдат положило свои головы за то, чтобы Польша вообще существовала на политической карте планеты. Сегодня там сносят памятники, а эти 600 тысяч – это кто? Это прадедушки сегодняшних школьников, наши с вами прапрадедушки и прапрабабушки. Если мы это будем знать, если каждый школьник это будет знать, если мама сегодня, дедушка и бабушка, которые нас тоже смотрят, расскажут 9 Мая, что, уважаемый Ваня, Петя, Вася, который воевал, то восприниматься это будет совсем по-другому.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мало только семейной памяти. Когда идет гибридная война против страны, то только семейной памяти мало. Поэтому законодательно сегодня за публичное отрицание геноцида – до 10 лет.

Вадим Боровик:

Видите, заткнулись санкции.