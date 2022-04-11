Оперативный автомобиль двигается с включёнными маячками, следом – ГАИ. В Минске прошла акция «Уступи дорогу спецтранспорту»

Новости Беларуси. «Уступи дорогу спецтранспорту». Специальная акция МЧС совместно с сотрудниками ГАИ проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная цель – обеспечить проезд спасателям и проверить, как водители соблюдают ПДД. Для этого сымитирована определенная ситуация. Оперативный автомобиль следовал с включенными проблесковыми маячками. Следом – спецтранспорт ГАИ. В отношении водителей, которые не предоставили преимущества транспорту оперативного назначения, были выписаны предупреждения.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Подразделения МЧС в Минске расположены таким образом, чтобы в среднем время прибытия к любой точке в городе составляло 5 минут. Правильно, чтобы автовладельцы и те, кто принимает участие в дорожном движении, уступали дорогу спецтранспорту, потому что крупногабаритная техника спешит оказать помощь людям.