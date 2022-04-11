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Оперативный автомобиль двигается с включёнными маячками, следом – ГАИ. В Минске прошла акция «Уступи дорогу спецтранспорту»

11 апреля 2022 19:41
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Новости Беларуси. «Уступи дорогу спецтранспорту». Специальная акция МЧС совместно с сотрудниками ГАИ проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оперативный автомобиль двигается с включёнными маячками, следом – ГАИ. В Минске прошла акция «Уступи дорогу спецтранспорту»-1

Главная цель – обеспечить проезд спасателям и проверить, как водители соблюдают ПДД. Для этого сымитирована определенная ситуация. Оперативный автомобиль следовал с включенными проблесковыми маячками. Следом –  спецтранспорт ГАИ. В отношении водителей, которые не предоставили преимущества транспорту оперативного назначения, были выписаны предупреждения.

Оперативный автомобиль двигается с включёнными маячками, следом – ГАИ. В Минске прошла акция «Уступи дорогу спецтранспорту»-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Подразделения МЧС в Минске расположены таким образом, чтобы в среднем время прибытия к любой точке в городе составляло 5 минут. Правильно, чтобы автовладельцы и те, кто принимает участие в дорожном движении, уступали дорогу спецтранспорту, потому что крупногабаритная техника спешит оказать помощь людям.

Оперативный автомобиль двигается с включёнными маячками, следом – ГАИ. В Минске прошла акция «Уступи дорогу спецтранспорту»-7

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД:
Согласно действующим правилам дорожного движения, водителю в случае приближения транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего цвета следует уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд транспортного средства к месту происшествия.

# ГАИ # общество # Мария Царикевич # Ольга Мельченко # Ирина Боярчук # Фотофакт

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