В Витебской области нужно посеять более 300 тысяч гектаров. За сколько дней планируют справиться аграрии?

Новости Беларуси. В стране набирают темпы весенние полевые работы. По традиции лидируют южные регионы страны. Например, в Гомельской области сев ранних яровых уже доходит до 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Входят в рабочий ритм и сельскохозяйственные организации Витебской области. 40 предприятий из 14 регионов приступили к севу. Обнадеживают и метеорологи. По их прогнозам, на неделе ожидается благоприятная погода, что скажется и на темпах посевной. Виктор Пралич продолжит.

Сергей Ершов – механизатор сельхозпредприятия «Проземле-Агро». В полях с самого утра. Важностью его профессии впечатлился и сын. Также трудится в хозяйстве, во время посевной кампании подвозит семена.

Сергей Ершов, механизатор сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:

Вторая посевная у меня уже. Сеялку подготовил, ближе к весне уже все было готово к выезду. Первые погодные условия, и сразу поехали.

Здесь заканчивают сеять овес, и техника пойдет дальше. С первой попытки полностью засеять гектары не удалось. Земля была переувлажненная – бросать в почву семена не рисковали.

Денис Шаститко, заместитель директора сельхозпредприятия «Проземле-Агро»:

Агрономическая служба хозяйства мониторит сегодня именно все вот такие участки, где более легкие почвы, чтобы можно было влезть с минимальными затратами. А так с утра до вечера мы в поле, каждая единица, каждый механизатор. Сегодня мы понимаем, что такое посевная – это ответственный сезон. Поэтому работаем не покладая рук, как говорится.

В Витебской области последние годы делают акцент на озимых культурах. Они, как показала практика, дают высокий урожай. Кроме этого, осенний сев позволяет значительно облегчить труд весной, когда параллельно в полях и сеялки, и техника для подкормки озимых.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сельхозпредприятие «Проземле-Агро» специализируется на животноводстве. В хозяйстве почти 4 500 буренок. Планируют увеличивать. К примеру, в этом году сдадут в эксплуатацию современный цех по доращиванию телят.

На севере страны пока включились в посевную 14 районов. Как правило, это южные регионы. Погода дает надежду, что с каждым днем техники будет становиться в полях все больше. Пока одни сеют, другие только готовят почву. На счету каждая секунда.

Владимир Мецавцов, главный агроном сельхозпредприятия «Ульяновичи»:

Начинаем работать, обрабатывать землю. Соответственно, как вы видите, почва начинает созревать, подсыхать. Завтра мы планируем сюда поставить сеялку, это сеялка АПП-6, и будем производить посев ячменя.