«Эта сфера всегда развивалась и развивается». В Минске наградили лучших работников ЖКХ Заводского района

Новости Беларуси. Чистые подъезды, яркие клумбы и обустроенные дворовые площадки. Лучших работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Заводского района наградили в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетными грамотами и благодарностями отметили около 140 человек. Сегодня в Заводском районе трудится свыше 5 тысяч коммунальщиков. Среди них – инженеры, дорожники, озеленители, слесари и уборщики. В торжественной обстановке трудовой коллектив лично поздравили представители министерства ЖКХ, руководства города и района.

Михаил Варикаш, директор ЖКХ Заводского района:

В жилищно-коммунальном хозяйстве работаю более 20 лет. Начинал свою трудовую деятельность со слесаря-сантехника ЖЭС 32 Заводского района города Минска. И так вот по ступеням, по ступеням прошел до директора жилищно-коммунального хозяйства Заводского района.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

У нас в зале присутствует большое количество работников, которые относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Много заслуженных руководителей, но отдельно я хотел бы выделить людей, это обычные, наверное, работники, обычные рабочие зеленого хозяйства, дорожного строительства, рабочие комплексной уборки, дворники. Ведь благодаря труду этих людей сегодня наши предприятия коммунальной сферы занимают лидирующие позиции.

Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Эта сфера всегда развивалась и развивается на сегодняшний момент. Если говорить о развитии цифровом, то у нас порядка, в Минске это 100 %, оснащено жилых домов системами автоматического регулирования отопления. Очень важным было создание, сначала в Минске, а потом в Республике, портала «115.бел».