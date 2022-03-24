«Люди не знали об этом». В Минске открыли передвижную выставку, посвященную геноциду во время ВОВ

В основе экспозиции материалы, предоставленные прокуратурой Минска, а также документы, взятые из архивов школьных музеев. Здесь можно увидеть старые фотографии тех времен, прочитать фрагменты из воспоминаний узников концлагерей, а также дневников и писем немецких солдат. В честь открытия выставки для учеников гимназии организовали встречу с руководством прокуратуры и администрации Советского района, ветеранами и узниками войны. Говорили и о трагической судьбе деревни Хатынь.

Михаил Сыманович, ученик гимназии №30 имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина: Меня задевает в общем вся эта тема, весь ужас, который пережил наш белорусский народ в годы войны. Это очень страшно. Конечно, хочется, чтобы люди помнили об этом и не забывали.

Олег Лаврухин, прокурор Минска: Было решено, что те результаты расследования, на которые мы выходим сегодня, обязательно надо доводить молодому поколению, учащимся. Причем учащейся молодежи, чтобы у них хотя бы изначально возникало критическое мышление.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Тема геноцида белорусского народа – это тема еще и единого дня информирования, поэтому в марте мы и на встречах с населением, и на трудовых коллективах эту тему поднимаем. Люди активно включаются в обсуждение. Для многих даже старшего поколения те факты, о которых сегодня мы рассказываем, являются новыми, то есть люди не знали об этом.

Во время весенних каникул передвижная выставка будет путешествовать по всем школам и гимназиям Советского района. В будущем экспозицию планируют представить и в среднеспециальных учебных заведениях.