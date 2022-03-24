Не в кабинетах министерства. Вот как вносили изменения в обновлённый Кодекс об образовании

Новости Беларуси. Новая редакция Кодекса об образовании. Его уже назвали стратегическим документом, а некоторые эксперты сравнили с профильной Конституцией. С сентября 2022 года все участники образовательного процесса будут учиться и работать по другим правилам. Обо всех тонкостях этого документа поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сегодня все-таки система образования у нас настолько быстро изменяется, модифицируется. Такие многочисленные регламенты, которые сейчас прописываются, не тормозят модификацию в каком-то смысле?

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Те регламенты, выражаясь вашими словами, которые заложены в Кодексе, то есть нормативный посыл, нормативное регулирование, содержат в себе достаточно большую степень гибкости. На самом деле новая редакция Кодекса об образовании содержит очень много отсылочных норм, которые позволяют на уровне нормативных актов Министерства образования, правительства, иных нормативных актов действительно достаточно гибко вносить изменения в регулирование деятельности системы образования. То есть Кодекс определяет каркас системы образования, права и обязанности граждан – участников образовательного процесса. Но он не определяет детали. Детали определяются в конкретных нормативных правовых актах.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я немножко проясню. Любой кодекс должен отвечать нескольким основным требованиям, быть четко и понятно изложенным, сохранять функциональность и направленность на облегчение процесса, который он призван регулировать, оставаться беспристрастным и учитывать интересы всех сторон. Отвечает ли белорусский Кодекс об образовании этим условиям? Сергей Касперович:

Да, отвечает.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Я хочу дополнить Сергея Антоновича, безусловно согласиться с тем, что кодификация на данном этапе оправдала себя. Кодекс действует с 2011 года. Дает ли оно право, возможность, доступность? Мы уже привыкли к этому закону. Как раз таки Кодекс позволяет унифицировать термины на всех уровнях образования. Становятся они понятными и прозрачными для толкования. Убирают всевозможные излишние нормы, которые трактуются неоднозначно. Доступен ли он, понятен и примет ли его общество? Я хочу сказать, что ведь вносились изменения в Кодекс. И Кодекс в новой редакции писался не в кабинетах Министерства образования. Это те предложения, которые поступили с мест.