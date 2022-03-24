Врач-интерн из Гомеля разработал компактное устройство для просмотра рентгеновских снимков
Новости Беларуси. Финал первого белорусского конкурса медицинских стартапов прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявки на участие подали около 40 человек – студенты, магистранты, молодые ученые и врачи. Идеи затронули все темы: от диагностики заболеваний до фармацевтики.
Подробнее о проектах расскажет Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Решение репродуктивных проблем, профилактика пневмонии у новорожденных, искусственный интеллект для диагностики психических расстройств. Эти и другие разработки представили в финале национального конкурса стартап-проектов в сфере здравоохранения.
Негатоскоп – это устройство для просмотра рентгеновских снимков. Обычно он монтируется на стену, но Виталий Смольский придумал более компактный и удобный вариант.
Виталий Смольский, врач-интерн Гомельской областной клинической больницы:
Когда в горизонтальной плоскости лежит негатоскоп, на снимке можно чертить, то есть измерять углы, параметры.
Портативный негатоскоп – устройство уникальное, аналогов в мире не выпускают. Его себестоимость около 250 рублей, что на треть дешевле настенных вариантов. При этом диагностировать плоскостопие или другие заболевания опорно-двигательного аппарата удобнее.
Виталий Смольский:
Он портативный, использует свой источник питания, это литий-ионный аккумулятор, как на телефоне мобильном, заряжается точно так же зарядкой от телефона.
Проект «Рука помощи» от Николая Громыко и Вячеслава Гришечкина уже известен в Беларуси. Гомельские студенты становились победителями нескольких национальных конкурсов. Сейчас ищут инвесторов для производства индивидуальных протезов с помощью 3D-печати.
Вячеслав Гришечкин, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Для того, чтобы сделать импортозамещение, потому что во многих странах Европы это уже применяется. Все протезы заграничные стоят от 300 долларов. Плюс нужно еще ехать за границу, делать замеры.
В финал прошла только половина из заявленных проектов. Жюри в первую очередь интересовала детальная проработка идеи и стратегия ее развития.
Владислав Волчек, заместитель председателя Республиканского молодежного совета:
Мы сейчас проводим первичную экспертизу с точки зрения системы здравоохранения, насколько они возможны в реализации, чтобы потом уже передать эту информацию потенциальным спонсорам, инвесторам.