Врач-интерн из Гомеля разработал компактное устройство для просмотра рентгеновских снимков

Новости Беларуси. Финал первого белорусского конкурса медицинских стартапов прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявки на участие подали около 40 человек – студенты, магистранты, молодые ученые и врачи. Идеи затронули все темы: от диагностики заболеваний до фармацевтики. Подробнее о проектах расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Решение репродуктивных проблем, профилактика пневмонии у новорожденных, искусственный интеллект для диагностики психических расстройств. Эти и другие разработки представили в финале национального конкурса стартап-проектов в сфере здравоохранения. Негатоскоп – это устройство для просмотра рентгеновских снимков. Обычно он монтируется на стену, но Виталий Смольский придумал более компактный и удобный вариант.

Виталий Смольский, врач-интерн Гомельской областной клинической больницы:

Когда в горизонтальной плоскости лежит негатоскоп, на снимке можно чертить, то есть измерять углы, параметры. Портативный негатоскоп – устройство уникальное, аналогов в мире не выпускают. Его себестоимость около 250 рублей, что на треть дешевле настенных вариантов. При этом диагностировать плоскостопие или другие заболевания опорно-двигательного аппарата удобнее.

Виталий Смольский:

Он портативный, использует свой источник питания, это литий-ионный аккумулятор, как на телефоне мобильном, заряжается точно так же зарядкой от телефона.

Проект «Рука помощи» от Николая Громыко и Вячеслава Гришечкина уже известен в Беларуси. Гомельские студенты становились победителями нескольких национальных конкурсов. Сейчас ищут инвесторов для производства индивидуальных протезов с помощью 3D-печати.

Вячеслав Гришечкин, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Для того, чтобы сделать импортозамещение, потому что во многих странах Европы это уже применяется. Все протезы заграничные стоят от 300 долларов. Плюс нужно еще ехать за границу, делать замеры. В финал прошла только половина из заявленных проектов. Жюри в первую очередь интересовала детальная проработка идеи и стратегия ее развития.