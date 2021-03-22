Прямой эфир

В пункте пропуска «Мядининкай» начинается реконструкция. Что рекомендует Госпогранкомитет?

22 марта 2021 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация для тех, кто планирует поездку в страны Евросоюза. При пересечении границы в пункте пропуска «Каменный Лог» у автомобилистов могут возникнуть трудности. В сопредельном с литовской стороны «Мядининкае» с 22 марта дня начинаются строительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество полос для движения транспорта будет уменьшено, а пропускная способность снизится наполовину. Завершение работ планируется лишь в 2023 году.

В пункте пропуска «Мядининкай» начинается реконструкция. Что рекомендует Госпогранкомитет?-1

Стоит отметить, что даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности в полной степени, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами. С начала 2021 года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, и около половины пришлось именно на литовские пункты пропуска.

В случае с «Мядининкаем» Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам выбирать альтернативные маршруты.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта
22 марта 2021 06:19

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта

Это предприятие из Бобруйска конкурирует с мировыми производителями сельхозтехники. Вот в чём секрет
22 марта 2021 06:19

Это предприятие из Бобруйска конкурирует с мировыми производителями сельхозтехники. Вот в чём секрет

Уже в 7 лет она знала, что будет руководителем. Успешная белоруска уверена: «Если ребёнок лидер, это видно с рождения», и вот почему
22 марта 2021 06:11

Уже в 7 лет она знала, что будет руководителем. Успешная белоруска уверена: «Если ребёнок лидер, это видно с рождения», и вот почему