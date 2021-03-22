В пункте пропуска «Мядининкай» начинается реконструкция. Что рекомендует Госпогранкомитет?

Количество полос для движения транспорта будет уменьшено, а пропускная способность снизится наполовину. Завершение работ планируется лишь в 2023 году.

Новости Беларуси. Информация для тех, кто планирует поездку в страны Евросоюза. При пересечении границы в пункте пропуска «Каменный Лог» у автомобилистов могут возникнуть трудности. В сопредельном с литовской стороны «Мядининкае» с 22 марта дня начинаются строительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности в полной степени, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами. С начала 2021 года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, и около половины пришлось именно на литовские пункты пропуска.