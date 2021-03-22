Вечер памяти митрополита Филарета пройдёт в Белгосфилармонии

Новости Беларуси. Вечер памяти ко дню рождения митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха Беларуси, пройдет 22 марта в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В исполнении известных музыкальных коллективов прозвучат произведения классиков. Зрители услышат выступление симфонического оркестра под управлением Александра Анисимова. Участие в вечере примет также ансамбль братства звонарей Минской митрополии и сопрано Ирина Крикунова. Прямая трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале Белорусской православной церкви.

А в воскресенье, 21 марта, в Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Личные вещи и награды, книги отзывов, рукописные документы, облачения – все из личной коллекции архипастыря, а также стол и кресло, за которыми работал Владыка, пополнили экспозицию Церковно-исторического музея Белорусской православной церкви.