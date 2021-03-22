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Вечер памяти митрополита Филарета пройдёт в Белгосфилармонии

22 марта 2021 06:26
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Новости Беларуси. Вечер памяти ко дню рождения митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха Беларуси, пройдет 22 марта в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечер памяти митрополита Филарета пройдёт в Белгосфилармонии-1

В исполнении известных музыкальных коллективов прозвучат произведения классиков. Зрители услышат выступление симфонического оркестра под управлением Александра Анисимова. Участие в вечере примет также ансамбль братства звонарей Минской митрополии и сопрано Ирина Крикунова. Прямая трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале Белорусской православной церкви.

Вечер памяти митрополита Филарета пройдёт в Белгосфилармонии-4

А в воскресенье, 21 марта, в Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Личные вещи и награды, книги отзывов, рукописные документы, облачения – все из личной коллекции архипастыря, а также стол и кресло, за которыми работал Владыка, пополнили экспозицию Церковно-исторического музея Белорусской православной церкви.

Посетители также смогут увидеть одну из его любимых икон, перед которой он часто молился (подробнее – здесь).

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Филарет # Ирина Крикунова # Фотофакт

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