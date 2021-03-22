«Если ваши цели не совпадают, не тратьте своё время». Что нужно помнить, знакомясь в интернете

В век высоких технологий нельзя не затронуть тему знакомств в интернете. В последнее время особую популярность набирают сайты и приложения для общения. Кто-то целенаправленно создает там свой аккаунт, надеясь встретить любовь всей жизни, а кто-то, что называется, относится к этому «по приколу», не рассчитывая на что-то серьезное. Разберемся, почему люди прибегают к таким способам с кем-то познакомиться. Ольга Гома, детский, семейный психолог:

Во-первых, это очень экономит время. Сейчас, особенно в мегаполисах, все заняты работой, тратят много времени на дорогу, передвижение по городу и, конечно, намного проще взять телефон и просто пролистать приложение, выбрать с кем можно познакомиться, погулять или даже построить какие-то серьезные отношения.

Еще один плюс приложений: они не ограничивают нас определенным городом или даже страной. Можно спокойно познакомиться с человеком, который находится на другом конце земного шара, или с тем, кто живет на соседней улице. Общаясь в приложениях, мы заранее узнаем собеседника: что он любит, чем интересуется. Это хорошая возможность уже на первых порах определить для себя: подходит нам человек или нет. Ольга Гома:

Каждый человек, который ищет себе партнера в подобного рода приложениях, определил какие-то важные для себя критерии, по которым он будет искать себе партнера, потому что иллюзия большого выбора иногда нас очень ограничивает. Нам кажется, что можно искать и выбирать бесконечно, но это не так. Можно в этом выборе потеряться, поэтому определите, что для вас точно важно. Для кого-то это будет конкретный возраст, а кому-то возраст не важен. Может быть, для вас важно, чтобы человек жил в определенном месте или у него было высшее образование.

Нередко можно встретить анкету, которую слегка приукрасили. Чем дольше мы общаемся онлайн, тем больше идеальных картин рисуем – с этим не поспоришь. Поэтому с первой встречей психологи советуют не затягивать, через 4-5 дней ее можно смело назначать. Ольга Гома:

Таким образом, вы сможете точно понять, нравится вам этот человек или нет, потому что есть факторы, которые мы не можем определить через интернет, например, тембр голоса, мимика, жесты или даже запах человека.

Хоть общение на первых порах и происходит в режиме онлайн, не забывайте выстраивать границы и определяйтесь с дальнейшим развитием событий. Ольга Гома:

Если ваши цели не совпадают, не тратьте свое время. Не нужно думать, что сейчас он меня увидит и передумает, захочет строить какие-то серьезные отношения. Если человек обозначил, что он хочет познакомиться только на один вечер, то это так и есть, и он рассчитывает, что если вы пришли на свидание, то вы согласны с этим.

Больной вопрос для многих: действительно ли можно в подобных приложениях встретить свою судьбу, будущего мужа или жену? Ольга Гома:

Конечно же, да. Общаясь с человеком вы, в первую очередь, смотрите на то, интересно ли вам с ним, комфортно ли вам с ним общаться, а не на то, какой у него социальный статус, в какой одежде он пришел и сколько зарабатывает. Таким образом, вы уже будете друг другу подходить по большему количеству параметров.