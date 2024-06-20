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«Эта победа – не только моя заслуга». Поговорили с обладательницей гран-при Национального конкурса молодых исполнителей

20 июня 2024 14:36
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Не так давно в Молодечно прошло одно из самых ярких музыкальных событий этого лета – Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. На протяжении нескольких дней жизнь в городе реально бурлила – встречи, концерты, мастер-классы, презентации. Главной интригой стал Национальный конкурс молодых исполнителей. За победу в нем поборолся 21 вокалист, по три представителя от каждой области и Минска.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Высоцкая, обладательница гран-при Национального конкурса молодых исполнителей в Молодечно.

Александра Каштанова, ведущая:
Понятно, что благодаря харизме, артистизму, прекрасному голосу, сошлись звезды, и вы смогли победить. Как вы считаете, какая ваша самая сильная сторона?

«Эта победа – не только моя заслуга». Поговорили с обладательницей гран-при Национального конкурса молодых исполнителей-1

Вероника Высоцкая, обладательница гран-при Национального конкурса молодых исполнителей в Молодечно:
Мне все-таки кажется, что это комплекс качеств, которые сложились в моем выступлении, – это вокальная работа, наполненность во время выступления. Я старалась донести до слушателя и жюри смысл каждого произведения. Потому что, мне кажется, что артист – это не тот, кто умеет только хорошо петь, но и тот, кто умеет рассказать историю и то, что композитор хотел вложить в это произведение.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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