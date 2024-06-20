«Эта победа – не только моя заслуга». Поговорили с обладательницей гран-при Национального конкурса молодых исполнителей

Не так давно в Молодечно прошло одно из самых ярких музыкальных событий этого лета – Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. На протяжении нескольких дней жизнь в городе реально бурлила – встречи, концерты, мастер-классы, презентации. Главной интригой стал Национальный конкурс молодых исполнителей. За победу в нем поборолся 21 вокалист, по три представителя от каждой области и Минска.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Высоцкая, обладательница гран-при Национального конкурса молодых исполнителей в Молодечно.

Александра Каштанова, ведущая:

Понятно, что благодаря харизме, артистизму, прекрасному голосу, сошлись звезды, и вы смогли победить. Как вы считаете, какая ваша самая сильная сторона?