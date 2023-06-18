«Эта идея парадоксальна, глупа и абсурдна». Что такое украинский неонацизм?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Достаточно много встречается татуировок определенной свастики. Поклоняются люди Адольфу Гитлеру, желанию видеть только господствующую арийскую нацию на Земле, при этом нынешний президент Украины Владимир Зеленский не скрывает своего происхождения, еврейских корней. Как вы считаете, как это может уживаться в одной голове?

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Это потрясающий парадокс украинского общества, это абсолютная идейная эклектика. К слову, украинский неонацизм не отсылает напрямую к немецкой системе середины XX века. Немецкий нацизм базировался все-таки на немецкой классической философии, на немецком романтизме, на Ницше, на Вагнере. Украинский неонацизм в своей основе имеет три аспекта. Это культура футбольных фанатов, которые накачанные и агрессивные ребята, их очень удобно использовать в качестве силового кулака для разного рода несудебных репрессий и государственных переворотов. Второе – это 14/88 – идеи превосходства белой расы. Правда, украинские неонацисты до сих пор не определились: они арийцы, славяне или славяне – это и есть по определению арийцы? К вопросу об идеологической несостоятельности подобного рода настроений. И третье – это государственничество, искаженная идея об антироссийской государственности, которая и лежит в основе этих неонацистских движений.

Павел Фельдман:

Они же сегодня парадоксальным образом не настроены на антииммигрантские, не антисемитские, коль скоро президентом Украины является этнический еврей Зеленский. Они заточены именно на противодействие русскому этносу. Но эта идея парадоксальна, глупа и абсурдна, потому что украинская нация и российская (как говорит Путин, я с ним здесь совершенно согласен) – это практически идентичные нации, один народ. В этом роде подобные инсинуации выглядят попыткой инструментализировать националистическое движение, превратив его в силу, которая будет использоваться для давления на Россию, для расправ над украинской оппозицией, для того, чтобы делать приятно Западу, коль скоро эти люди ментально отождествляют себя с каким-то общим цивилизационным западным мейнстримом. На самом деле все это при ближайшем рассмотрении полная идеологически несостоятельная чепуха. Это слеплено из того, что было под рукой. Надежда Сасс:

Александр, на ваш взгляд, как так вышло, что «цивилизованный» Запад открыто способствует возрождению нацизма в центре Европы в XXI веке, закрывая глаза на происходящее? Неужели не смущают «Леопарды» с нацистскими крестами европейских бюрократов?

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:

Тут, в принципе, все логично. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Запад всегда руководствовался такими принципами. Когда им было выгодно, они критиковали нацизм, когда им выгодно, они его спонсируют и поддерживают. Давайте вспомним 2004 год. Первый государственный переворот в Украине, когда внезаконный способ привел Ющенко к власти. Тогда пытались сменить ход выборов улицы и массы, но тогда они еще не прибегали к нацистам и националистам. Тогда была некая либеральная идея. А вот в 2013 году уже они прибегли именно к радикальным идеям, которые нужны были для формирования ядра противостояния, формирования антиРоссии. Ведь конечная цель этих телодвижений Запада – это формирование антиРоссии, концепция геостратегических точек опоры в формировании недружественных государств вокруг Российской Федерации, чтобы не дать возможности развиваться и восстанавливать свое влияние на Восточную Европу. Об этом Бжезинский писал в 1997 году. В принципе, Украина попала под эту концепцию, ее задействовали.