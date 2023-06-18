Лукашенко направил соболезнование президенту Уганды в связи с атакой на школу на западе страны

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой печалью и болью узнали про теракт, совершенный на общеобразовательную школу в Уганде, где погибло 40 школьников. Александр Лукашенко подчеркнул: «Безжалостное убийство невинных детей – преступление, которому никогда не будет никакого прощения. Уверен, что организаторы ужасного поступка не избегут заслуженного наказания. В этот тяжелый и печальный час я посылаю слова поддержки Вам и всем гражданам вашей страны, глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым», – говорится в соболезновании.