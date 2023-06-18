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Лукашенко направил соболезнование президенту Уганды в связи с атакой на школу на западе страны

18 июня 2023 18:21
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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Уганды в связи с атакой на школу на западе страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование президенту Уганды в связи с атакой на школу на западе страны-1

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой печалью и болью узнали про теракт, совершенный на общеобразовательную школу в Уганде, где погибло 40 школьников. Александр Лукашенко подчеркнул: «Безжалостное убийство невинных детей – преступление, которому никогда не будет никакого прощения. Уверен, что организаторы ужасного поступка не избегут заслуженного наказания. В этот тяжелый и печальный час я посылаю слова поддержки Вам и всем гражданам вашей страны, глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым», – говорится в соболезновании.

# Теракт # общество # Александр Лукашенко # Йовери Мусевени # Фотофакт

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