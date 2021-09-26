«Были эскизы о создании памятника». Как в Беларуси увековечили память футболиста Александра Прокопенко?

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Жизнь Александра Прокопенко стала поводом, чтобы увековечить его имя. В 2015 году именем Александра Прокопенко был назван стадион в Бобруйске. В честь его открытия был проведен футбольный матч сборной Бобруйска и сборной ветеранов «Динамо».

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:

Сам стадион был открыт в 2015 году силами Бобруйского горисполкома, Министерства спорта и туризма и Федерации футбола Республики Беларусь. На нем проводятся матчи как Высшей лиги чемпионата Беларуси, Первая, Вторая лига играет, он в основном используется для детско-юношеских школ.

Леонид Бондарович, диктор стадиона «Динамо»:

И вот в связи с этим событием состоялся футбольный матч. В связи с открытием стадиона. Это состоялось 28 июня 2015 года, где сборная футбола Бобруйска играла со сборной ветеранов «Динамо». Я горд тем, что имел честь вести этот матч, поскольку это был не просто футбольный матч, а выставочный, праздничный. Где до этого на стадион были приглашены ветераны и болельщики, и парашютисты спускались, в общем, это было элементом праздника большого для стадиона. И сам факт, что стадион имени футболиста – это событие для белорусского спорта уникальное и пока единственное.