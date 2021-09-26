«Были эскизы о создании памятника». Как в Беларуси увековечили память футболиста Александра Прокопенко?
Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Жизнь Александра Прокопенко стала поводом, чтобы увековечить его имя. В 2015 году именем Александра Прокопенко был назван стадион в Бобруйске. В честь его открытия был проведен футбольный матч сборной Бобруйска и сборной ветеранов «Динамо».
Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:
Сам стадион был открыт в 2015 году силами Бобруйского горисполкома, Министерства спорта и туризма и Федерации футбола Республики Беларусь. На нем проводятся матчи как Высшей лиги чемпионата Беларуси, Первая, Вторая лига играет, он в основном используется для детско-юношеских школ.
Леонид Бондарович, диктор стадиона «Динамо»:
И вот в связи с этим событием состоялся футбольный матч. В связи с открытием стадиона. Это состоялось 28 июня 2015 года, где сборная футбола Бобруйска играла со сборной ветеранов «Динамо». Я горд тем, что имел честь вести этот матч, поскольку это был не просто футбольный матч, а выставочный, праздничный. Где до этого на стадион были приглашены ветераны и болельщики, и парашютисты спускались, в общем, это было элементом праздника большого для стадиона. И сам факт, что стадион имени футболиста – это событие для белорусского спорта уникальное и пока единственное.
Годы идут, а память только укрепляется. «Народный футболист» – именно такое название носит проект, посвященный знаменитому шестому номеру «бело-синих», инициатором которого стал его сын Дмитрий. В 2017 году была издана книга «Александр Прокопенко. Народный футболист». В издании собраны уникальные воспоминания друзей, партнеров и тренеров бронзового призера Олимпийских игр и чемпиона СССР.
Леонид Бондарович:
Спустя уже десятилетия после того, как Александр нас покинул, о нем помнят, в честь него открывают стадионы, играют футбольные матчи, и был момент, когда, я думаю, это еще не завершение этой истории, были эскизы о создании памятника Александру Прокопенко.
Много слов и строк посвящено Александру Прокопенко. Поэт Игорь Пискун в память о нем написал стихотворение «Народной легенде Прокопу».
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