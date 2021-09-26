«Алкоголики за рулём не ездят». Что неожиданного рассказал о нетрезвых водителях врач-нарколог?

Новости Беларуси. В Минске проходит профилактическая акция ГАИ «Трезвый водитель», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому, если вас без видимой на то причины остановил инспектор, не стоит злиться и искать подоплеку. Ведь только таким образом можно вовремя предотвратить беду. Пьянство за рулем в последнее время для многих белорусов стало нормой. Ежегодно в стране задерживают около 20 тысяч нетрезвых водителей. Сколько еще таких потенциальных преступников безнаказанно разъезжают по дорогам, страшно даже представить. Они не боятся ни штрафов, ни тюремных сроков.

Алексей Александров, главный врач УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:

Часто говорят, что те люди, которые пьяные ездят, – это алкоголики. Но поверьте точно, я как врач-нарколог говорю: алкоголики за рулем не ездят. Это все люди, не имеющие алкоголизма, но люди, у которых стиль потребления или тип потребления опасный. Минимум для себя, но даже, может быть, в большей степени опасный для окружающих. То есть люди, которые попадаются ГАИ, это люди, не имеющие зависимости, соответственно, не алкогольная зависимость этих людей садит за руль в пьяном виде.

К слову, о допустимом уровне алкоголя в крови водителя. В Беларуси он составляет 0,3 промилле. Но это вовсе не значит, что после бутылки пива, например, можно смело садиться за руль. Как говорят врачи-наркологи, этот алкогольный лимит существует скорее для определения остаточного количества спиртного в организме. Впрочем, надеяться на допустимые промилле после бурно проведенной ночи – это игра в рулетку, где на кону не только деньги и права, но и, возможно, чья-то жизнь.