«Рыдают даже седые мужики». СК о том, что нужно знать каждому, кто хочет сесть за руль пьяным

Новости Беларуси. 25 сентября сотрудники ГАИ устроили настоящую погоню за водителем фуры. Выпив, как он сам потом рассказал, 300 граммов коньяка, мужчина по встречке пытался заехать в столицу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На вопрос инспектора, зачем сел за руль в таком состоянии, водитель ответить не смог. И этот случай можно вполне назвать благополучным: нарушитель жив, никто из окружающих не пострадал. Что бывает, когда алкоголь и дорога пересекаются в одно время и в одном месте, лучше всего знают следователи. Именно этим людям приходится разбираться с последствиями пьяных поездок с трагическим финалом. Ежегодно в Беларуси возбуждается около 100 уголовных дел по так называемой «водительской» статье. А это сотни искалеченных судеб и десятки загубленных жизней. Об ответственности – административной, уголовной и моральной – в интервью с начальником главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергеем Тишуком. Как с 2006 года изменилось количество уголовных дел с участием пьяных водителей?

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сергей Петрович, с 2006 года в нашей стране начались ужесточения мер ответственности в отношении пьяных водителей. Изменения неоднократно вносились и в КоАП, и в уголовный кодекс. И сегодня мы имеем довольно-таки жесткие меры в отношении пьянства за рулем. Как эти меры видите вы, то есть насколько увеличилось количество уголовных дел, которые сейчас в производстве Следственного комитета?

Сергей Тишук, начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси:

Количество уголовных дел, безусловно, снизилось, но, к сожалению, по-прежнему не всех это останавливает. И ежегодно расследуется порядка 100 уголовных дел о ДТП с участием пьяных водителей. А насколько жесткие меры, здесь, наверное, можно спросить у тех, кто пострадал от неправомерных действий пьяных водителей или чьи родственники погибли. Результативность этих мер – если в 2006 году погибли более 1 760 человек, то в настоящее время эта цифра составляет 575. Это ощутимая цифра, тем более что может быть ценнее жизни и здоровья наших и наших близких. Сергей Шуманский:

С точки зрения следствия пьяный водитель – это уже преступник или это заложник ситуации, в которой он оказался под воздействием алкоголя? Как эти люди поясняют сами, когда трезвеют и понимают меру ответственности? Сергей Тишук:

Ну, заложником ситуации я бы их не называл, законодательством уголовным предусмотрено нахождение в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии наркотического опьянения в качестве отягчающего вину обстоятельства. Все-таки они осознают то, что делают. Безусловно, под воздействием алкоголя или наркотиков уровень контроля над ситуацией, над собой, над своими действиями снижается, но тем не менее зачастую это осознанный волевой акт, когда садятся. Нередко рядом с ними есть друзья, знакомые, родственники, которые могут остановить, но осознанно этого не делают. Поэтому если говорить о вине не в плане уголовного законодательства, а о моральной вине и ответственности, то, конечно, людей, которые виноваты в ДТП с участием пьяных водителей, гораздо больше. «Рыдают даже седые мужики, переживают, видя ту боль, то горе, которые они причинили людям»

Сергей Шуманский:

Реакций каких больше? Жалость о том, что ему сейчас придется за это отвечать, или все же, если, не дай бог, ДТП с погибшими, с пострадавшими, в первую очередь об этих людях? Сергей Тишук:

Знаете, и те, кто совершает ДТП в молодом возрасте, и те, кто уже в довольно зрелом, даже с сединами, – эмоциональные реакции разные, здесь зависит в целом от того, каково отношение к жизни, к людям, к нормам морали, к нормам права у каждого конкретного человека. В любом случае, конечно, рыдают даже седые мужики, переживают, видя ту боль, то горе, которые они причинили людям. Смерть, вред здоровью – конечно же, у них осознание, что они натворили. Позиция Следственного комитета в этой части однозначна: на стадии предварительного расследования лица, совершившие преступления в сфере дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в каждом случае заключаются под стражу. До 0,8 промилле алкоголя в крови – штраф 2 900 рублей. Что грозит нетрезвым водителям?

Сергей Шуманский:

С пьяными все понятно: человек сел за руль – он уже априори виноват. Что касается категории людей – эти категории, кстати, часто пересекаются – бесправники, то есть которые были лишены прав за езду в пьяном виде либо которые вообще прав не получали. Какое наказание для них сейчас предусмотрено? Сергей Тишук:

При управлении лицом, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрена административная ответственность. В текущем году изменено законодательство, и если лицо, не имеющее права управления, дважды в течение года привлекалось к административной ответственности за такое правонарушение, то при очередном правонарушении уже наступать будет уголовная ответственность. Предусмотрены соответствующие наказания в виде штрафа, исправработ, а если лицо совершило подобное преступление уже будучи лишенным права и привлеченным к уголовной ответственности, там повышенные соответственные меры наказания. Статья 317-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.