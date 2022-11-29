Эта цель для нас была амбициозным вызовом. О «Стартап-марафоне» рассказали сотрудники Белагропромбанка

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Создать бизнес от идеи до регистрации юридического лица Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

1 марта 2022 года флагманский проект начинает свою историю и запускает самый масштабный в стране конкурс молодых предпринимателей. Дмитрий Николаевич, как зародилась такая идея – помогать начинающим бизнесменам? Ведь, насколько я знаю, аналогов в стране больше нет.

Дмитрий Примак, начальник Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Идея зародилась много лет назад, потому что данное направление в банке мы выделили как в отдельную стратегию. На протяжении уже четырех лет ее системно развиваем. Конкретно по данному мероприятию – это была такая инициатива поддержать стартап-движение в стране. Тем более мы хорошо знали все инициативы, которые в стране до этого момента реализовывались. Осознали, что мы как банк тоже имеем свой потенциал и готовы в рамках предпринимательской экосистемы Республики Беларусь внести свой вклад. Ровно год назад у нас внутри банка родилась идея о проведении именно такого формата мероприятий. Да, она уникальна, мы это понимали. В принципе, эта цель для нас тоже была таким амбициозным вызовом, потому что мы хотели с момента начала конкурса до его завершения, а это ровно девять месяцев, создать бизнес от этапа идеи до регистрации юридического лица. Понятно, со всеми вытекающими особенностями страртапа показать, что применяя технологию на реальном бизнесе, это вполне может быть реализуемо. В набор вошли более 120 стартапов Дмитрий Примак:

Наш опыт, мы теперь это можем говорить смело, получился. В набор вошли более 120 стартапов, многие из которых были как раз на стадии идей. На текущий момент мы можем констатировать, что многие из них, пройдя этот процесс становления как предпринимателя, активационный этап, где были поставлены конкретные цели уже в рамках бизнеса, который стартап создавал, либо продукта это смогли сделать. Я думаю, сможем мотивировать новых предпринимателей, новое молодое поколение, которое этот опыт может перенять, в 2023 году точно так же влиться в этот движ.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, идея про девять месяцев случайно возникла или это все-таки креативная такая задумка? Дмитрий Примак:

Она родилась, наверное, как любой стартап, потому что данный проект нашу деятельность внутри банка тоже оцениваем как своего рода корпоративный стартап. Многие идеи приходят в виде инсайтов, поэтому девять месяцев – это квинтэссенция того, что мы думали, хотели, и то, как оно реализовалось. Достаточно креативной идеи и желания Наталья Надольская:

Виктория, какие цели и задачи вы ставили на начальном этапе и можете ли оценить то, что вы достигли сегодня? Все ли получилось?