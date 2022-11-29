«Государство способно услышать нас». Бизнес приносит 40% от всех финансовых поступлений Минска

Новости Беларуси. В Минске 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них более 70 тысяч – это индивидуальные предприниматели. Около 40 тысяч – организации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме прошло заседание совета по развитию предпринимательства. Среди приглашенных участников представители Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики. Рассматривали изменения в вопросах налогообложения и ценообразования и регулирование тарифов на коммунальные услуги. Также речь шла о нововведениях по размещению наружной рекламы в столице.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

На поверхности это согласование наших рекламных щитов, это наша наружная реклама. Тоже есть вопросы. Мы встречались неоднократно с субъектами хозяйствования, которые занимаются данным видом деятельности. Есть ряд предложений, которые они озвучили и просят внести в уже действующее распоряжение Мингорисполкома по этой теме. Поэтому с учетом всех предложений, пожеланий, мы доработали документ. Сегодня пригласили всех заинтересованных.

Елена Колонтаева, директор торгового предприятия:

Те вопросы, которые мы ставим, конечно, они решаются. Иногда требуется какое-то время, разъяснения какого-то экономического дополнительного анализа. Но они решаются. Для нас это, поверьте, очень-очень важно. Мы ставим вопросы, которые сегодня возникают, и государство способно услышать нас – и частный бизнес, и серьезный большой бизнес.