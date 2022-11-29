«До финиша доходят далеко не все». Что оказалось самым сложным для начинающих бизнесменов на «Стартап-марафоне» Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Обладают опытом ведения бизнеса Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, на вас был весь педагогический состав проекта. Кто из наставников вошел в команду, как шел отбор? Важно ведь не просто рассказать людям то, что знаешь, а сделать это эффективно.

Юлия Башко, председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Республики Беларусь:

Все верно. За организацию самого акселератора отвечала Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов. Трекеры – это люди, которые обладают алгоритмом ведения бизнеса или стартапа и помимо этого еще опытом ведения бизнеса. У них самих есть бизнес, как минимум 5 лет. У наших трекеров от 10 лет у всех есть бизнес. Соответственно, они на практике то, что передают молодому поколению, уже сами это прошли. Алеся Лакина:

По каким критериям отбирали? Смотрели на стаж работы, может быть – 5, 10 лет или что-то другое было важно? Юлия Башко:

С каждым проектом, который хотел зайти в акселератор, проводилась полуторочасовая диагностическая сессия. На которой мы выясняли, на какой стадии сейчас находится проект. Кто есть в команде, какие ресурсы, компетенции у команды, то есть могут ли они вообще реализовать этот проект. Их желание, мотивация, сколько времени они могут уделить. Насколько вообще актуально то, что они собираются делать, нужно ли оно обществу, готовы ли люди платить вообще за это. Те проекты, которые соответствовали этим критериям, попали на первый этап обучения. Фаундер является главным мотиватором для команды Алеся Лакина:

Давайте немного коснемся участников в целом. Дмитрий Николаевич, какие этапы прошли участники?

Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Наверное, для себя интересные и сложные, потому что отсев, который происходил внутри конкурса, показывает, что многие были неготовы к регулярной, постоянной работе. В принципе, наверное, это тоже залог успеха стартапа и, если мы обобщаем в целом, то предпринимателя. Потому что между классическим бизнесом и стратапом есть одно небольшое отлитие – то, что стартап, как правило, амбициозный. Если этого нет, тогда на всем этом длительном этапе… Жизнь стартапа – это минимум пять-семь лет до тех показателей операционной прибыли либо чего он может дорасти. На этом промежутке времени фаундер, как правило, является главным мотиватором для команды. Для того, чтобы не потерять ту цель, к которой идет команда. При этом надо понимать, что в течение всего этого периода появляются новые вводные. Необходимо, опять-таки, совершенствовать свой продукт, адаптировать его к новому рынку, если задача выйти на несколько. Это тяжелый труд. Я надеюсь, что в рамках «Стартап-марафона» появилась еще такая привычка – регулярно работать. Для развития стартапа необходима регулярность Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы правильно сказали, это марафон. Как в спорте, до финиша доходят далеко не все. Виктория, сколько проектов сошли с дистанции? Что оказалось самым сложным для начинающих бизнесменов?