Где найти необычный подарок ручной работы? Посмотрите на эти изделия в старобелорусских техниках

Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли. Какая методика ткачества была первой в нашей стране, а может и во всем мире, разбиралась Полина Королева.

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Мастера видно с изнанки. Именно на обратную сторону рушника или пояса советуют смотреть ремесленники при выборе традиционного подарка с вышивкой. К такой подсказке стоит прислушаться, ведь многие участники фестиваля знакомы с ткачеством и орнаментикой с детства.

Нина Девиск, руководитель кружка «Волшебный клубочек» в Пинском районном доме ремесел:

У нас была большая семья – семеро детей. Старшая сестра вышивала, мама вышивала, я тоже училась вышивать. Ниток тогда не было, было только мулине. Нитки привозили, а мне не давали. Я малая была, не давали вышивать. Я просила, чтобы дали хоть чуть-чуть повышивать. В школу не ходила, я вышивала.

Ульяна Винник, народный мастер Беларуси:

Я и ночь не досплю, и вечером сижу, отбираю салфетку за вечер. Днем огород пополю и прибегу. То потку, то повышиваю, у меня дома салфеток 50 штук. Я могу с одного узора сделать три, перерисую, переменяю на другую сторону и снова узоры.

Сегодня на фестивале мастера не только показывали себя, но также делились опытом. Традиции и редкие истории, местами забытые, они привезли из далеких уголков страны. Не дать источникам белорусской культуры пересохнуть и передать традиции молодому поколению – главные задачи ярмарки.

Татьяна Холодок, руководитель дома ремесел:

Ездзім да бабуль, з імі гаворым, усё гэта фіксуем, пераздымаем і потым гэта адраджаем. І вось што вы бачыце – нашы паяскі, касцюмы, рушнічкі – гэта ўсё ўзоры нашых бабуль.

Иван Голобурда, консультант управления культуры народного творчества Министерства культуры Беларусь:

Одна из целей организаторов этого мероприятия – показать актуальное состояние народного искусства, народных художественных ремесел. Вы действительно здесь можете увидеть и соломоплетение, и лозоплетение, и ковальство, и резьбу, и роспись по дереву. Всего их более 26. Это говорит о том, что они действительно существуют. Белорусский орнамент – это не просто совокупность узоров, но и сплетение символов. Так, звезда обозначает человека. И если пятиконечная фигура встречается в вышивке, значит ее хозяину желают добра и счастья. Кроме того, существуют символы урожая и дождя. Не просто узоры, а сплетение символов. В чем секрет создания знаменитых неглюбских рушников, читайте здесь.

Виктор Шипко убежден, что первым способом, которым человек начал получать текстиль, была техника плетения на круговой основе. В отличие от ткацкого станка, здесь используют непрерывистую нить. «Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы.

Резьба по дереву, вышивка и соломоплетение – творческие тропы привели в столицу более 26 направлений национальной культуры Беларуси. В том числе знатоков в деле мелкой пластики. Константин Шевцов вместе с супругой уже более 15 лет воссоздают загадочные образы из глины. По словам мастера, это не бизнес и даже не хобби. Это образ жизни. Мастер рассказал, как создает загадочные образы из глины уже более 15 лет.

На фестивале есть и конкурсная основа. Организаторы определили 10 номинаций по основным направлениям декоративно-прикладного искусства. Еще одна посвящена домашним коллекциям. По словам жюри, определить лучшего из лучших будет сложно.