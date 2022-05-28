Где найти необычный подарок ручной работы? Посмотрите на эти изделия в старобелорусских техниках
Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.
Какая методика ткачества была первой в нашей стране, а может и во всем мире, разбиралась Полина Королева.
Добры дзень! Мы вас вітаем, на наш падворак запрашаем!
Мастера видно с изнанки. Именно на обратную сторону рушника или пояса советуют смотреть ремесленники при выборе традиционного подарка с вышивкой. К такой подсказке стоит прислушаться, ведь многие участники фестиваля знакомы с ткачеством и орнаментикой с детства.
Нина Девиск, руководитель кружка «Волшебный клубочек» в Пинском районном доме ремесел:
У нас была большая семья – семеро детей. Старшая сестра вышивала, мама вышивала, я тоже училась вышивать. Ниток тогда не было, было только мулине. Нитки привозили, а мне не давали. Я малая была, не давали вышивать. Я просила, чтобы дали хоть чуть-чуть повышивать. В школу не ходила, я вышивала.
Ульяна Винник, народный мастер Беларуси:
Я и ночь не досплю, и вечером сижу, отбираю салфетку за вечер. Днем огород пополю и прибегу. То потку, то повышиваю, у меня дома салфеток 50 штук. Я могу с одного узора сделать три, перерисую, переменяю на другую сторону и снова узоры.
Сегодня на фестивале мастера не только показывали себя, но также делились опытом. Традиции и редкие истории, местами забытые, они привезли из далеких уголков страны. Не дать источникам белорусской культуры пересохнуть и передать традиции молодому поколению – главные задачи ярмарки.
Татьяна Холодок, руководитель дома ремесел:
Ездзім да бабуль, з імі гаворым, усё гэта фіксуем, пераздымаем і потым гэта адраджаем. І вось што вы бачыце – нашы паяскі, касцюмы, рушнічкі – гэта ўсё ўзоры нашых бабуль.
Иван Голобурда, консультант управления культуры народного творчества Министерства культуры Беларусь:
Одна из целей организаторов этого мероприятия – показать актуальное состояние народного искусства, народных художественных ремесел. Вы действительно здесь можете увидеть и соломоплетение, и лозоплетение, и ковальство, и резьбу, и роспись по дереву. Всего их более 26. Это говорит о том, что они действительно существуют.
Белорусский орнамент – это не просто совокупность узоров, но и сплетение символов. Так, звезда обозначает человека. И если пятиконечная фигура встречается в вышивке, значит ее хозяину желают добра и счастья. Кроме того, существуют символы урожая и дождя.
Не просто узоры, а сплетение символов. В чем секрет создания знаменитых неглюбских рушников, читайте здесь.
Виктор Шипко убежден, что первым способом, которым человек начал получать текстиль, была техника плетения на круговой основе. В отличие от ткацкого станка, здесь используют непрерывистую нить.
«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы.
Резьба по дереву, вышивка и соломоплетение – творческие тропы привели в столицу более 26 направлений национальной культуры Беларуси. В том числе знатоков в деле мелкой пластики.
Константин Шевцов вместе с супругой уже более 15 лет воссоздают загадочные образы из глины. По словам мастера, это не бизнес и даже не хобби. Это образ жизни.
Мастер рассказал, как создает загадочные образы из глины уже более 15 лет.
На фестивале есть и конкурсная основа. Организаторы определили 10 номинаций по основным направлениям декоративно-прикладного искусства. Еще одна посвящена домашним коллекциям. По словам жюри, определить лучшего из лучших будет сложно.
Ведь на фестивале представлены не просто продукты творческих порывов, но настоящие произведения современного белорусского искусства, которые хоть сейчас можно презентовать на международных выставках.