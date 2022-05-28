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«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет

28 мая 2022 20:31
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Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.

«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет-1

Константин Шевцов вместе с супругой уже более 15 лет воссоздают загадочные образы из глины. По словам мастера, это не бизнес и даже не хобби. Это образ жизни.

«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет-3

Константин Шевцов, ремесленник:
Вот эта фигура при 1 100 градусах достается из печи специальными щипцами и опускается в бескислородную среду – это бочка с опилками. Опилки начинают гореть, выгорает кислород, я накрываю это все крышкой. И, к примеру, из зеленой глазури начинает выходить бронза и всякие неповторимые эффекты. Это самый любимый мой обжиг и самая любимая моя работа.

«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет-5

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# Культурные традиции # Полина Королева

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