«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий

Новости Беларуси. Быть готовыми к бою не только физически, но и морально учат военнослужащих нового призыва. Для этого новобранцам необходимо пройти специальную полосу, которую бойцы окрестили психологической, и вполне справедливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ее прохождении солдаты умышленно подвергаются стрессовой нагрузке для того, чтобы впоследствии выработать закалку. Здесь можно встретить все, с чем сталкиваются бойцы на поле реального боя. Десятки преград, стрельба, дым, огонь, крики и кровь – все, чтобы впоследствии научиться сохранять самообладание и не растеряться в ответственный момент.

Михаил Метелкин, военнослужащий бригады спецназначения:

Считаю, это нужно для всех, для парней молодых, для тех, кто подготовлен и кто нет. Проходят очень много испытаний. Показывают свою храбрость, силу воли, выносливость. Были элементы помощи товарищам. Реакции на вспышку, гранаты. Кого-то ранили – тащили.

Екатерина Вежбицкая, психолог отделения идеологической работы 5-й отдельной бригады спецназаначения:

Полоса является групповым прохождением испытания. Это неотъемлемая часть прохождения службы в силах специальных операций. Мы делаем на это акцент, так как она сплачивает воинский коллектив. У военнослужащих появляется чувство локтя, чувство ответственности не только за себя, но и за своего товарища.