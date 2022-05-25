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«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий

25 мая 2022 06:41
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Новости Беларуси. Быть готовыми к бою не только физически, но и морально учат военнослужащих нового призыва. Для этого новобранцам необходимо пройти специальную полосу, которую бойцы окрестили психологической, и вполне справедливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий-1

При ее прохождении солдаты умышленно подвергаются стрессовой нагрузке для того, чтобы впоследствии выработать закалку. Здесь можно встретить все, с чем сталкиваются бойцы на поле реального боя. Десятки преград, стрельба, дым, огонь, крики и кровь – все, чтобы впоследствии научиться сохранять самообладание и не растеряться в ответственный момент.

«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий-4

Михаил Метелкин, военнослужащий бригады спецназначения:
Считаю, это нужно для всех, для парней молодых, для тех, кто подготовлен и кто нет. Проходят очень много испытаний. Показывают свою храбрость, силу воли, выносливость. Были элементы помощи товарищам. Реакции на вспышку, гранаты. Кого-то ранили тащили.

«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий-7

Екатерина Вежбицкая, психолог отделения идеологической работы 5-й отдельной бригады спецназаначения:
Полоса является групповым прохождением испытания. Это неотъемлемая часть прохождения службы в силах специальных операций. Мы делаем на это акцент, так как она сплачивает воинский коллектив. У военнослужащих появляется чувство локтя, чувство ответственности не только за себя, но и за своего товарища.

«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий-10

Пока ребята преодолевают испытания, за ними внимательно следят войсковые психологи. По мнению командиров, такая методика сродни прививке и позволяет быстро определить стрессоустойчивость солдата.

# Армия Беларуси # общество # Михаил Метелкин # Екатерина Вежбицкая # Фотофакт

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