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Есть уголок МЧС, зона здоровья и дорожной безопасности. В агрогородке Зеньковичи ребят встретил обновлённый детский сад

20 июля 2022 14:59
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Новости Беларуси. В агрогородке Зеньковичи после масштабного ремонта распахнул свои двери обновленный детский сад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть уголок МЧС, зона здоровья и дорожной безопасности. В агрогородке Зеньковичи ребят встретил обновлённый детский сад-1

Здание целый год находилось на ремонте и изменилось практически до неузнаваемости. В учреждении дошкольного образования заменили инженерные сети и окна, обновили группы, закупили мебель.

Есть уголок МЧС, зона здоровья и дорожной безопасности. В агрогородке Зеньковичи ребят встретил обновлённый детский сад-3

Юлия Минич, корреспондент:
Обновленное здание рассчитано на две группы. Их посещают 23 малыша. Для ребят созданы все условия. Есть новые игровые комнаты, уютные спальни, современный пищеблок и кабинет учителя-дефектолога.

# Детские сады в Беларуси # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области

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