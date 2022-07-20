Есть уголок МЧС, зона здоровья и дорожной безопасности. В агрогородке Зеньковичи ребят встретил обновлённый детский сад

Новости Беларуси. В агрогородке Зеньковичи после масштабного ремонта распахнул свои двери обновленный детский сад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание целый год находилось на ремонте и изменилось практически до неузнаваемости. В учреждении дошкольного образования заменили инженерные сети и окна, обновили группы, закупили мебель.