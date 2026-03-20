В Беларуси начался сезон клещей. Что делать при укусе?

Сезон клещей в Беларуси официально начался. Уже в первые месяцы года зарегистрированы случаи присасывания, а установившаяся температура около плюс 5 градусов создала условия для выхода клещей из зимовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предупреждают: кровососущие активны как в лесопарках городов, так и в сельской местности. Весной они особенно голодны и нападают на животных и людей. Риск возрастает в период массовых поездок на дачи и прогулок на природе. И тут главное правило – время. Если укус произошел, обращаться за медицинской помощью нужно в первые 72 часа.

Влада Запольская, врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Должны немедленно удалить клеща с кожи. Если вы уверены, что сможете это сделать самостоятельно и не повредив при этом клеща, для этого можно использовать специализированные промышленные нити, пинцеты тоненькие. После чего можно обработать место антисептиком. Но если вы не уверены в своих силах и что вы достанете его и извлечете из кожи правильно, вы можете обратиться за медицинской помощью в любую организацию здравоохранения.

По данным эпидемиологов, боррелии, возбудители лайм-боррелиоза, обнаруживаются в среднем в каждом четвертом клеще. Вирус клещевого энцефалита встречается реже, но за последнее десятилетие общая инфицированность выросла в несколько раз. Климатические изменения и потепление делают проблему более актуальной.