В Борисове установили памятник медикам-героям из династии основателей больниц

Новости Беларуси. Памятник медикам-героям из династии основателей больниц установили в Борисове. Он посвящен партизанам Куприяну Филипповичу Скакуну и его 21-летнему сыну Валентину. Оба были убиты в октябре 1944 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До войны Куприян Скакун вместе с женой и двумя сыновьями жил в местечке Круча Могилевской области. Там он и основал больницу. С мая 42-го Куприян, как и тысячи медиков в то время, встал на защиту своей Родины. Он был связным в партизанском отряде. Его супруга там же была медиком. В 1942 году за участие в партизанском движении оказалась в фашистской тюрьме в деревне Круча. В 1944-м Куприян Скакун вместе со своим старшим сыном Валентином пробирались в Белорусский штаб партизанского движения в Минске. Погибли на пути следования. Были расстреляны фашистскими преступниками.