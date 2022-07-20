В Минске назвали отчёт ICAO по рейсу Ryanair второсортным шпионским романом

Новости Беларуси. В Минске назвали отчет ICAO по рейсу Ryanair второсортным романом. Международная организация по гражданской авиации только 20 июля представила результаты расследования инцидента с самолетом, который вынужденно сел в Минске больше года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реакция на опубликованный доклад последовала незамедлительно.

Глава Департамента по авиации Беларуси пояснил позицию Минтранса и сообщил, что этот отчет не выдерживает никакой критики и дискредитирует ICAO как международный технический орган, который занимается гражданской авиацией.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Доклад ICAO начал больше напоминать такое криминальное чтиво, второсортный шпионский роман. Многие вещи оттуда даже не поддаются простой критике. Как, например, что у диспетчера был телефон, на котором он включил диктофон, не вынимая из кармана. Можете попробовать включить диктофон на смартфоне, не вынимая руку из кармана. Поэтому даже такие вещи далеки от правды, от авиационной технологии. Больше напоминают придумку: за счет чего обвинить Республику Беларусь.

Согласно отчету ICAO, данные о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, который следовал 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, были заведомо ложными, и это является обвинением белорусских властей в «совершении акта незаконного вмешательства».