«Есть страничка в Instagram». Как пенсионерка из Беларуси увлеклась фотографией

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы пришли к своим увлечениям? Я знаю, что вы играете на гитаре, фотографируете. Когда у вас это началось?
Зоя Зубец, учится играть на гитаре, фотографирует:
Началось это тогда, когда закончилась работа. То есть нас закрыли, я уже была на пенсии. Мне дочь предложила, говорит: «Мама, чем ты будешь заниматься? Иди в Университет третьего возраста». Так я и узнала. Я хотела сначала на психологию, но потом как-то передумала и пошла на фотографию. Сейчас есть смартфоны, можно так, но у меня есть фотоаппарат Samsung, и я снимаю. Это очень интересно, увлекательно, потому что мы уже смотрим не просто так: взял и сфотографировал. Уже смотришь с точки зрения, как это снять, как подойти. Уже выставка у нас есть в Боровлянах, в госпитале военном. Вторая выставка у нас в соццентре Советского района тоже висит. Сейчас мы будем готовить выставку о том, как люди на пенсии отдыхают, чем занимаются.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Чего у вас больше – пейзажные, портретные съемки?
Зоя Зубец:
У нас, может быть, пейзажные. Портретные – у нас есть немного, но как-то не очень-то. Не каждый человек хочет позировать, то есть это чтобы найти, снять.
Сергей Парчевский:
Зоя, скажите, вы свои фотографии публикуете в соцсетях? У вас есть страничка в Instagram, например?
Зоя Зубец:
Да, в Instagram есть страничка, я увлекаюсь.
Сергей Парчевский:
Сколько у вас подписчиков?
Зоя Зубец:
Немного еще.
Сергей Парчевский:
Пока немного?
Зоя Зубец:
Да, 400, может быть, подписчиков.
Сергей Парчевский:
Приятно, когда лайкают ваши фотографии?
Зоя Зубец:
Да, очень приятно, когда лайкают, что-то пишут такое интересное.
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