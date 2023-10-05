«Есть страничка в Instagram». Как пенсионерка из Беларуси увлеклась фотографией

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как вы пришли к своим увлечениям? Я знаю, что вы играете на гитаре, фотографируете. Когда у вас это началось?

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Зоя Зубец, учится играть на гитаре, фотографирует:

Началось это тогда, когда закончилась работа. То есть нас закрыли, я уже была на пенсии. Мне дочь предложила, говорит: «Мама, чем ты будешь заниматься? Иди в Университет третьего возраста». Так я и узнала. Я хотела сначала на психологию, но потом как-то передумала и пошла на фотографию. Сейчас есть смартфоны, можно так, но у меня есть фотоаппарат Samsung, и я снимаю. Это очень интересно, увлекательно, потому что мы уже смотрим не просто так: взял и сфотографировал. Уже смотришь с точки зрения, как это снять, как подойти. Уже выставка у нас есть в Боровлянах, в госпитале военном. Вторая выставка у нас в соццентре Советского района тоже висит. Сейчас мы будем готовить выставку о том, как люди на пенсии отдыхают, чем занимаются.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Чего у вас больше – пейзажные, портретные съемки?

Зоя Зубец:

У нас, может быть, пейзажные. Портретные – у нас есть немного, но как-то не очень-то. Не каждый человек хочет позировать, то есть это чтобы найти, снять.

Сергей Парчевский:

Зоя, скажите, вы свои фотографии публикуете в соцсетях? У вас есть страничка в Instagram, например?

Зоя Зубец:

Да, в Instagram есть страничка, я увлекаюсь.