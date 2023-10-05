Читаю много книг по психологии и эзотерике. Белоруска рассказала, как изменилась её жизнь на пенсии

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Галина Журик, волонтер Территориального центра социального обслуживания населения Московского района г. Минска, руководитель группы оздоровления «Пробуждение»:

В моей много всего изменилось. Последняя моя работа была – психолог семейных отношений, а потом начались проблемы со здоровьем. Конечно, я сейчас волонтер, веду группу оздоровительной гимнастики «Пробуждение». Я научилась договариваться со своим телом и поняла, что вообще все кроется в наших мыслях и словах. Не зря говорят, что болезни зависят от психологии. Я уже 15 лет не хожу в поликлиники. Заключила договор, что я беру ответственность за свое здоровье сама. Так как мне врачи несколько раз было такое, что давали несколько месяцев жить, а я вдруг исцелялась, очень много занялась познанием эзотерической литературы. У меня настолько какая-то многогранная жизнь. Я очень люблю перечитывать книги старые, моя любимая – Ефремова «Таис Афинская».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

«Туманность Андромеды»?

Галина Журик:

Да, «Час Быка». Потом я читаю очень много по психологии книг, эзотерике.

Читайте также:

Читает новости в Telegram-каналах. Как пенсионерам обучиться компьютерной грамотности?

«Активные пользователи социальных сетей». Где в Минске пенсионерам помогают освоить смартфон?

Вышла на пенсию и поехала в Париж. Белоруска поделилась эмоциями от путешествий