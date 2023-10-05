«Активные пользователи социальных сетей». Где в Минске пенсионерам помогают освоить смартфон?

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По поводу того, что современные пенсионеры – очень активные пользователи социальных сетей. Я знаю, что в вашем университете вы преподаете компьютерные основы. Пользуется популярностью эта дисциплина?

Ольга Шишло, руководитель Университета третьего возраста:

У нас были компьютерные курсы, мы много лет их делали. 2013-2014 годы – это, наверное, был такой наплыв, когда порядка 200-300 человек у нас учились. Последние годы – в 2022 году у нас была буквально одна группа, в 2023 году мы не набираем на компьютерные курсы. Потому что у нас, к сожалению, устаревшие компьютеры, нам не на чем работать. Наталья Надольская:

Мне кажется, их надо обучать не компьютеру, а именно виджетами пользоваться, гаджетами.