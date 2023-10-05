«Активные пользователи социальных сетей». Где в Минске пенсионерам помогают освоить смартфон?
Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По поводу того, что современные пенсионеры – очень активные пользователи социальных сетей. Я знаю, что в вашем университете вы преподаете компьютерные основы. Пользуется популярностью эта дисциплина?
Ольга Шишло, руководитель Университета третьего возраста:
У нас были компьютерные курсы, мы много лет их делали. 2013-2014 годы – это, наверное, был такой наплыв, когда порядка 200-300 человек у нас учились. Последние годы – в 2022 году у нас была буквально одна группа, в 2023 году мы не набираем на компьютерные курсы. Потому что у нас, к сожалению, устаревшие компьютеры, нам не на чем работать.
Наталья Надольская:
Мне кажется, их надо обучать не компьютеру, а именно виджетами пользоваться, гаджетами.
Ольга Шишло:
На смартфонах – да, но есть запросы на компьютер. Но по компьютерным курсам у нас другой запрос последние годы появился – это Photoshop, видеомонтаж. То есть такие программы у нас просят, и такие курсы мы делаем каждый год. Но по компьютерам мы столкнулись – последние годы делаем занятия по цифровой безопасности и медиаграмотности. Потому что тоже это востребовано, и очень много вопросов, как обезопасить себя от мошенников. Мы со специалистами такие занятия проводим.
По смартфонам – к сожалению, у нас ограничен наш ресурс, поскольку курсы бесплатные и очень много желающих. Порядка 800 анкет у нас было желающих в один год. Мы такой объем людей не можем охватить, поэтому пока у нас смартфоны – как бонус для наших активистов, волонтеров, которые что-то тоже делают и помогают. Но мы делимся информацией, где такие курсы можно пройти. Сегодня, я знаю, что в Территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района города Минска, библиотека Пушкина такие занятия проводит, где можно обучиться смартфонам.
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