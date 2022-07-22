Есть несколько признаков. Как отличить съедобный гриб от ядовитого?

Сезон тихой охоты начался, а это значит самое время запастись удобной обувью, корзинкой, ножом и отправиться в лес. Чтобы лесные дары не стали причиной тяжелого отравления, важно придерживаться некоторых правил. В первую очередь стоит ответственно подойти к выбору места сбора грибов.

Дарья Беломесяцева, ведущий научный сотрудник лаборатории микологии ИЭБ:

У грибов есть свойство накапливать тяжелые металлы, они в себе аккумулируют часто и радиацию. Не стоит собирать грибы в черте города, вблизи автострад, потому что они накапливают выхлопы, свинец, поллютанты, которые от крупных химических предприятий. К сожалению, у большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. Ложные лисички, подберезовики, опята и подосиновики. Список огромен. Чтобы не оказаться на больничной койке, будьте внимательны и тщательно следите за содержимым своей корзинки.

Дарья Беломесяцева:

Ядовитый гриб от нормального можно отличить в том числе по запаху. Ни в коем случае не берите грибы, которые имеют неприятный запах, лекарственный запах, химический. Прежде чем брать гриб, надо точно убедиться, что он – это не его ядовитый двойник. Именно по всяким нюансам, есть ли там кольцо, есть ли луковка внизу. У разных грибов это проявляется по-разному. Это все надо хорошо знать. За консультацией в каких-то непонятных случаях, а также в случае, если вы находите какой-то редкий гриб, можно его сфотографировать в природе и обратиться в Институт экспериментальной ботаники в лабораторию микологии за консультацией.

Помните, угрозу для организма несут не только ядовитые грибы, но и просроченные или неправильно приготовленные. Если отравления все же не удалось избежать, оказание мгновенной скорой помощи может спасти ваше здоровье, а иногда и жизнь.