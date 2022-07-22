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Писатели, фармацевты, крупные предприятия проведут выставки на Кургане Славы 23 и 24 июля

22 июля 2022 14:05
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Новости Беларуси. Новинки медицины и выставка автогигантов. В эти выходные, 23 и 24 июля, на Кургане Славы запланирована насыщенная программа. После недельного перерыва на мемориальном комплексе продолжится сезон выставок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Писатели, фармацевты, крупные предприятия проведут выставки на Кургане Славы 23 и 24 июля-1

Так, в плане мероприятий: выставка учреждений здравоохранения Минской области, передвижная криминалистическая лаборатория, а также автограф-сессия писателей Татьяны Дашкевич и Леонида Кривоноса. Также будет подготовлена музейная экспозиция о Второй мировой войне, состоится выставка-презентация крупных предприятий Жодино. Свою продукцию представят и фармацевтические производители, будет работать тематическая площадка Минского областного управления Департамента охраны. Также в программе обучение по оказанию первой медицинской помощи, мастер-классы от ремесленников и дегустации.

# Выставка # общество # Фотофакт

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