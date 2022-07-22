Слойки с бананом. Рецепт простого, но вкусного десерта

Лена Климук, кулинар:

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на завтрак приготовим слойки с карамелизированным бананом и творогом. Начнем с теста, нам надо разделить его на 4 части и переложить в форму для запекания. Форму для запекания я предварительно застелила пергаментом, чтобы у нас ничего не прилипло.

Чистим банан, разогреваем сковородку. Разрезаем банан на 4 части, которые мы будем обжаривать на сливочном масле вместе с сахаром и корицей. Сковородка уже разогрелась, прежде чем добавить сливочное масло, мы обязательно добавляем каплю растительного, чтобы сыворотка со сливочного масла не горела. Кладем бананы, немного присыпаем сахаром, чтобы у нас образовалась карамельная корочка. И много корицы. Переворачиваем наши обжаренные бананы, не превращаем их в пюре.

Бананы готовы, выкладываем их на творог и слоеное тесто. Всю сладость сбалансируем цедрой лимона. Добавляем яйцо, немного молока, взбиваем. Это для румяности нашего слоеного теста. Кистью смазываем края теста.

Отправляем слойки в духовку на 17-20 минут до румяного теста. Украсим слойки сахарной пудрой и клубничкой.